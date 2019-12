Le emozioni del Concerto di Natale

E' stato un susseguirsi di emozioni e di applausi lache si è tenuta persso l'organizzata e promossa dall'dipresieduta dalPer ilsi è esibitodiretto dal(30 anni) accompagnato dal pianista. "A Natale puoi fare quello che non puoi fare mai" è stato il filo conduttore del repertorio a tema proposto per l'occasione. Da "In notte placida" a "Va' dillo alla montagna (Go, tell it on the mountain) ", ad "O tannenbaum " (Oh albero di Natale ), a "Metti in casa l'agrifoglio" (Deck the halls) sono solo alcune delle più belle canzoni natalizie della tradizione presentate dalarricchite dalla ninna nannae per il gran finale conI canti sono stati intervallati da poesie, pensieri e preghiere che alcuni componenti dell'UTE hanno declamato sui valori della pace, della fratellanza e della solidarietà."Per anni la realtà del coro ha fatto parte della mia vita musicale,", ha esordito il sopranonella dichiarazione al termine del concerto - "dapprima come corista, in situazioni amatoriali e successivamente professionali, in seguito come direttrice. Ed è in questi panni che sono entrata in contatto con bambini, perfino di tre anni, ragazzi, signori di mezza età e, ultimamente, con gli anziani." - Poi, l'artista canosina entra nei dettagli dell'organizzazione - "Quando il dottor Sabino Trotta mi ha contattata proponendomi il corso del coro dell' U.T.E., ho accettato immediatamente. Il risultato? Ho ricevuto una valanga di amore ed affetto che tanto mi ricordava quello che mi davano i miei nonni. Fra di loro c'erano volti conosciuti e volti che ho imparato a conoscere ed ogni settimana attendevo quel 'momento di aggregazione' e di condivisione non solo di musica bensì di vita. Perché, dietro ogni volto c'era una persona con la sua storia e alla fine di ogni incontro mi soffermavo sempre molto volentieri per ascoltarli e gustarmi quello squarcio di umanità che ognuno di loro mi stava donando con generosità." - Il sopranoemozionata ha concluso- "In questo periodo ho ascoltato molte storie, alcune delle quali mi hanno toccata nel profondo, portandomi a riflettere e a crescere un po' di più:Tantissimi auguri forieri di felicità e serenità per le festività" L'omaggio floreale al sopranoe il messaggio augurale del presiedente dell'UTEhanno concluso iltra gli applausi del pubblico.Foto a cura di