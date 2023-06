Da Roma alla “Piccola Roma” in Musica

Gran finale per l'anno accademico 2022-23 all'diche nella serata dello scorso lunedì 5 giugno, ha vissuto momenti di condivisione e coinvolgimento emotivo. L'Auditorium della Parrocchia di Gesù, Giuseppe e Maria è stato il teatro della prima Festa dell'Amicizia - come è stata annunciata e presentata dal presidente dell'UTE,: "L'amicizia è il cemento che ci unisce tutti gli anni nella realizzazione dei nostri programmi. Spero che tale manifestazione venga ripetuta ogni fine anno perché dimostra quello che riusciamo a realizzare grazie a questa forza che ci unisce. Sarà il nostro distintivo per farci conoscere da tanti che ignorano ancora la bellezza dell'incontro che rafforza la nostra cultura, contrasta sentimenti di odio, di violenza e soprattutto ci fa sentire meno soli e più utili operando insieme per il bene comune." Tra i momenti salienti, il concerto tenuto daldiretto dalcon i musicisti: ilalle percussioni e batteria; ilalla chitarra e ilal violino. Proposto un repertorio strappa-applausi, preceduto dall'cui hanno fatto seguito i successi del passato inDiversi i brani che hanno fatto cantare anche il pubblico, i cosiddetti "Evergreen" della Capitale: Tanto pè canta'; Roma nun fa' la stupida stasera e Arrivederci Roma."""Ho avuto il piacere di essere stata chiamata alla direzione del Coro Accademico dell' U.T.E. nell'anno accademico 2019/2020,- esordisce così ila margine del concerto – ma, come si sa, ed oramai è storia, ci fu in quel periodo l'inizio della pandemia che ci ha impedito di svolgere le regolari lezioni, quindi, questo è stato il primo anno che abbiamo avuto la possibilità di lavorare insieme. Quest'anno è stato di rodaggio ed è servito a conoscerci più profondamente, facendomi apprezzare quanto queste bellissime persone siano cariche di passione e quanto entusiasmo ci mettano nello svolgimento di ogni singola lezione. A conclusione,che con spirito di unità, innovazione sta portando egregiamente avanti le attività dell'associazione. Grazie ai Maestri che hanno arricchito questa esibizione di fine anno: i maestri Salvatore Sciotti, Sabino Pizzuto e Marco Grimaldi, preziosi amici e collaboratori. Posso solo dire che rinnovo l'appuntamento all'anno prossimo per le nuove attività, buone vacanze meritate!"Mentre, ilha aggiunto :"""ancora una volta protagonisti quelli che io definirei "i diversamente giovani" che hanno seguito attentamente la disciplina musicale, magistralmente coordinata e diretta dal M° Monica Paciolla, la quale coglie l'occasione per poter fare esibire all'UTE i musicisti della nostra Accademia musicale intitolata 'MelodicaMente' che entrambi rappresentiamo. Ho avuto il piacere di poter partecipare a questo evento contribuendo insieme ai maestri della nostra Accademia, due amici: M° Marco Grimaldi alla chitarra e il M° Sabino Pizzuto al violino. Abbiamo eseguito dei brani che a loro modo hanno valorizzato tutto il lavoro svolto durante il percorso accademico dei protagonisti, che dopo un grande applauso per la propria esibizione hanno avuto il piacere di chiedere un bis alla loro insegnante. È stato un piacere per me- ha concluso il- guardare i loro occhi pieni di soddisfazione e di gioia nel ricevere i meritatissimi applausi da parte del pubblico. Infondo la musica non fa discriminazione e unisce tutte le età."""Entusiasta il: """I miei più sentiti ringraziamenti per la fantastica serata con l'UTE, sarei molto felice di ripetere l'esperienza, che senz'altro sarà un'altra occasione di crescita e scambio di emozioni piacevoli.""" Non da meno le dichiarazioni del"È stata una scoperta vedere come le passioni non abbiano limiti d'età, e se coltivate nel modo giusto danno come risultato persone energiche, grintose e spensierate come loro. Suonare con il coro dell'università della terza età è stata un'esperienza che porterò sempre con me.""" Il famoso branotratto dalla colonna sonora del film, ha concluso il concerto all'insegna dell'amicizia e della socializzazione:attraverso il canto e la musica che regalano emozioni .Riproduzione@riservata