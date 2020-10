Le “Cantine Nicola Rossi” a “GATE & GUSTO”

A Foggia, stamani ha aperto i battentifiera nazionale specializzata per gli operatori del turismo e della ristorazione in tutte le forme di espressione. Nonostante le restrizioni sanitarie, si rinnova l'appuntamento conche anche quest'anno in versione autunnale, a causa del covid, offre agli operatori tutte quelle opportunità commerciali tanto attese. In unache sarà apertai visitatori asono proiettati nell'universo dell'grazie al coinvolgimento delle eccellenze del territorio in sessioni e workshop dinamici. L'area espositiva è stata rivisitata in chiavecon corner su misura dotati di allestimento personalizzato per agevolare la fruizione di prodotti di settore.Tra gli espositori presenti aanche lespecializzate nella lavorazione delle uve, dalle quali ottengono vini di pregio. Dall'unione della grande tradizione della Cooperativa Nicola Rossi con l'innovazione della Cooperativa Costantinopoli(operativa dal 2011), nascono vini di qualità, dai sapori unici ed inconfondibili e colori intensi e particolari. "Questo connubio tra antico e moderno, tra passato e futuro, tradizione e innovazione, crea quell'armonia che unisce tutti, con vini di varie tipologie per tutti i palati". Da annotare e degustare:(Puglia I.G.P. Nero di Troia-Puglia I.G.P. Bombino bianco),Lambrusco-vino rosso),(Vino bianco-frizzante) e(Vino rosso e Vino bianco), i migliori alfieri delleche proietta la Puglia al centro dell'ecosistema economico-culturale italiano proponendo tutto il leisure del Sud in un percorso esperienziale davvero unico.