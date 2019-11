Le cantine di Canosa a Calici nel Borgo Antico

Fervono i preparativi per ladi, l'evento cheanimerà le vie deltra percorsi enogastronomici, solidarietà e cultura, strizzando l'occhio allo shopping con l'apertura dei negozi fino a mezzanotte. La manifestazione ospiterà le cantine più rinomate di tutta la Puglia fra portoni e vicoli del borgo medievale biscegliese: fra di esse anche la canosinaGli ospiti e i visitatori potranno passeggiare per le viuzze della città vecchia di Bisceglie, tra le dimore antiche e gli incantevoli scorci del centro storico, in un percorso che permetterà loro di conoscere e apprezzare il vino pugliese, accompagnato da eccellenze gastronomiche di questa terra.circa quaranta, tra cui anche i. Non mancheranno, come di consuetudine, visite guidate ed eventi collaterali – come l'esposizione di quadriin- che renderanno ancor più suggestiva la kermesse, giunta ormai alla tredicesima edizione.