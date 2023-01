La Via Appia per Canosa

Oggi, presso le, si è svolta la cerimonia della firma delIl progetto, promosso direttamente dal ministero della Cultura attraverso gli uffici centrali e periferici, coinvolge 4 regioni (Lazio, Campania, Basilicata e, 12 tra province e città metropolitane,, 15 parchi, la Pontificia Commissione di Archeologia Sacra e 25 università italiane e straniere. Tutte a sostenere la strada consolare che collega, eccellente prototipo del sistema viario romano.Laera molto di più di una strada militare o commerciale verso Oriente: era soprattutto una strada di cultura per il mondo romano e in questo aspetto culturale risiede l'elemento che le candidature Unesco richiedono. Sono stati già investiti 19 milioni di euro in restauri, conservazione e per la preparazione del dossier. Il 20 gennaio la candidatura sarà valutata dal. Quindi il dossier scientifico, accompagnato dal Piano di gestione del sito, sarà inviato a Parigi.Nella promozione della via Appia porgiamo le ricerche storiche pubblicate sul sito di www.canosaweb.it e curate dal maestro Giuseppe Di Nunno di Canosa di Puglia.Era laquando l'imperatore romano Ottaviano inviò a Brindisi, in Puglia, una delegazione diplomatica capeggiata da Mecenate, suo influente consigliere, alleato ed amico, per incontrarsi con i rappresentanti di Antonio (uno dei quali, Fonteio Capitone, si mise in viaggio con lo stesso Mecenate). Lo scopo della missione – perseguito specialmente da Ottavia, sorella di Ottaviano e moglie di Antonio – era quello di cercare di appianare i dissidi e le tensioni fra i due cognati rivali, poichè l'accordo tra loro stipulato nel 40 era stato compromesso da vari incidentiDopo Benevento, attraverso Venosa, la via Appia raggiungeva il mare di Tarentum (Taranto) e da qui terminava a Brundisium (Brindisi) dopo aver toccato altri centri intermedi (un'importante stazione era presente nella città di Oria). I nostri viaggiatori tuttavia scelsero di non seguire questo tragitto e deviarono lungo un altro tracciato risalente all'età repubblicana, quello sul quale molti anni dopo, fra il 108 ed il 110 d.C., Traiano fece costruire la via Appia-Traiana. Si trattava di una variante della via Appia e collegava Beneventum (Benevento) a Brundisium (Brindisi), attraverso Aecae (Troia), Herdonia (Ordona),Rubi (Ruvo di Puglia), Butontum (Bitonto); da qui proseguiva lungo la costa toccando Barium (Bari) ed Egnatia (centro presso Fasano). Nelle campagne pugliesi e in qualche città (Bari) o borgo (Polignano) è possibile trovarne ancora alcuni tratti lastricati e le relative colonne miliari.Orazio Sermones Libro I Satira v. 134-135Inde Rubos fessi pervenimus, utpote longum carpentes iter et factum corruptius imbri.Postera tempestas melior, via peior ad usque Bari moenia piscosi.Di là giungemmo a Ruvo spossati d'una lunga strada e rotta dalle piogge.Fu nel di' seguente migliore il tempo, ma peggiore la via, sino alle mura della pescosa BariSosta in CanosaNam Canusi lapidosus, aquae non ditior urna: qui locus a forti Diomede est conditus olim.Canosa località un tempo fondata dall'eroe Diomede.Infatti il pane duro e non più ricca di un'urna di acqua.Brundisium longae finis chartaeque viaeque est.Brindisi pone fine al lungo viaggio e alla mia satiraNel ritrovamento della "chianca scritta" in Canosa nel 1741Il Pratilli la ritrova e la legge nel 1741 lo storico, archeologo e letterato Canonico( Santa Maria Capua Vetere 1689 – Napoli 1763). Nell'opera "Dalla Via Appia da Roma a Brindisi" del MDCCXLV, al Libro IV, cap. XIII, pag. 521, scrive: "un grosso spezzone di pietra rustica giace a terra, poco lontano dal Convento del Carmine, verso via Melfi, da' paesani chiamata "chianca scritta" (corrotta dalla parola planca, com'è detto altrove).In esso si legge POBLICIVS PO... LIBEROSSABELLIA Ͻ. L . SALVIACN. POBLICIVS FELIX.Ritroviamoci in cammino sulla