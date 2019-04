La Street Art di Piskv

I murales a firmagiovane architetto canosino che vive asono saliti alla ribalta dei media nazionali. L'ultimo lavoro, dedicato aè stato realizzato nei giorni 6 e 7 aprile scorsi a Roma, in via Innocenzo IV civico n. 4 (largo Enrico Enriquez), nel quartiere di Pineta Sacchetti, Tra i primi a complimentarsi con lo street artist è stato proprio l'attore-registache l'ha ringraziato pubblicamente. In merito,ha dichiarato :«Sono molto contento che il murales dedicato a Verdone abbia avuto un ampio successo nella capitale, tanto da essere apprezzato dallo stesso attore. Mi rende molto orgoglioso e soddisfatto del lavoro fatto. E' un omaggio ad un grande personaggio del cinema italiano, un attore che ammiro molto e che ancora non aveva un suo tributo tra le strade di Roma. Ho voluto realizzarlo a fianco di un mio vecchio murales dedicato ad Alberto Sordi, poiché, penso siano due icone della romanità, il presente ed il passato del cinema romano e italiano».Più fonti definiscono la"un complesso di pratiche ed esperienze di espressione e comunicazione artistico-visuali che intervengono nella dimensione stradale e pubblica dello spazio urbano", in poche parole, le opere dell'arte di strada che abbelliscono le città, riqualificandole. Nel 2017, aha realizzato unsulla scalinata in via Bacone: trasformando la parete di cemento in uno schermo di arte e di storia e la passerella pedonale in uno sfondo dell'immagine del Dio Giove, "la cui statua pregevole abbiamo visto affiorare dagli scavi del 1980 ed 'emigrare' nel Museo di Taranto, sradicata dalla sua sede storica. architettonica e culturale" come dichiarò il maestro Peppino Di Nunno mentre si congratulava con l'alla presenza dei suoi genitori e delle autorità cittadine, tra le quali l'assessore Elia Marro. Nell'ambito del primo, tenutosi a Canosa nel 2016,ha lasciato un segno concreto, dipingendo con la sua arte il muro perimetrale dello stadio comunale 'San Sabino', che non passa inosservato per la sua bellezza, originalità ed espressività come tutti gli altri eseguiti on the road.