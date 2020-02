La Ristoceutica di Vincenzo Lionetti

Laneologismo derivante dalla fusione di due parole, coniato daldellaè la scienza rivoluzionaria per imparare ad associare e cucinare gli alimenti in modo più salutare. "è il titolo del libro delpubblicato da Mondadori per la collanache sarà nelle librerie dal prossimo. Dalle prime indiscrezioni si tratta di una guida autorevole, con alcuni deliziosi esperimenti gastronomici da provare e tanti consigli pratici, per. Launa linea di ricerca innovativa inaugurata nel 2016 dal, spiega come associare i singoli alimenti per creare un pasto funzionale in grado di apportare benefici alla salute, in particolare nella prevenzione di malattie cardio e cerebrovascolari. Un incontro tra metodo scientifico e gusto.– spiega ilIl canosinoè medico chirurgo edove hadell'Istituto di Scienze della Vita dedicata allo sviluppo di strategie innovative per la protezione d'organo del paziente critico. Esperto dell'Agenzia esecutiva per la ricerca della Commissione Europea dal 2013,Convinto sostenitore dell'importanza delle contaminazioni transdisciplinari,capaci di far indossare un'ideale armatura al cuore, ma anche al cervello. I risultati gli hanno consentito di sviluppare una nuova linea di ricerca cui ha dato il nome "ristoceutica". Dal 2017 è divulgatore scientifico su Blog Italia di Agenzia Italia (AGI). Il libroconduce il lettore in un appassionante viaggio tra storia, mito e scienza, Ilparla delle ragioni dellaguidando alla scoperta delle diverse categorie alimentari e delle loro proprietà nascoste, suggerendo per ciascuna gli accostamenti per valorizzare ildi ogni singolo alimento funzionale.