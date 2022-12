La Rappresentativa Artisti Pugliesi vince il trofeo della “Partita del Cuore”

Con l'HashtagQatar non ci interessi. I veri campioni sono qua!, laha annunciato sui social la vittoria del triangolare dellagiunta allasvoltasi allonella mattinata di sabato 3 dicembre scorso. All'happening calcistico a scopo benefico, organizzato dall'e presentato da Pa bordo campo, sono intervenute le autorità locali, tra le quali: il sindaco di Canosa,l'assessora allo sport,l'assessore agli eventi,il consigliere comunaleil delegato provinciale CONI BATCanosa dottoressala presidente FIDAPA Canosa,il referente Telethone il fiduciario Coni Canosa,nella duplice veste di calciatore ed organizzatore della, manifestazione fortemente voluta dalla comunità scolastica e condivisa da quanti hanno sostenuto la nobile iniziativa.parte della quale devoluta all'dedita all'assistenza specialistica gratuita per garantire "al malato oncologico la qualità e la dignità della vita nel difficile momento della malattia",parte aper la ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare e la restante all'impegnata nel sociale. Un bel colpo d'occhio delle tribune, gremite di pubblico, gran parte studenti, docenti e dirigenti che hanno applaudito i protagonisti della giornata, i giocatori delle 3 squadre che hanno preso parte allae ilcon ex giocatori delCome di consueto designati gli arbitri e gli assistenti :che hanno diretto le tre gare alternandosi.Coinvolgimento e tanta commozione quando è stato dedicato un minuto di raccoglimento alla memoria di(ex consigliere comunale e fondatore di Radio Canosa Stereo), venuto a mancare di recente, e dimemorabili amici dellaUn lungo applauso prima del calcio d'inizio del triangolare che ha visto il trionfo dellacon i goal del bomber-dje del centravantiPer la RAP buone prestazioni del portierecon gli incitamenti a bordo campo die diche ha ceduto la fascia del capitano al "suo degno erede", mentre la maglia numero 10 non è stata indossata da alcuno perché già ritirata nella hall of fame del Presidente Team Manager, nel nuovo ruolo di coach della squadra.Nel corso della manifestazione sono stati ringraziati i promotori dell'iniziativa benefica, i rappresentanti delle istituzioni, le associazioni di volontariato(, le forze dell'ordine e lagli addetti ai lavori ed i rappresentanti delle ditte sponsorizzatrici, che hanno sempre creduto nelle finalità delper la sua forza aggregante e motivante, nel segno della continuità, della solidarietà e della socialità.Riproduzione@riservataFoto a cura di