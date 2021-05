La Puglia resta ancora in zona Arancione

"Non ci fa piacere, ma purtroppo quello che temevamo si è verificato nella valutazione settimanale dei dati di diffusione dell'nonostante i proclami di zona Gialla che Emiliano andava sventolando ai quattro venti. Valutavamo i report giornalieri e i dati non lasciavano ben sperare. Abbiamo reiteratamente sollecitato il duo Emiliano-Lopalco ad associare alla pratica vaccinale un'intensificazione della tecnica delle- Esordisce capogruppo di Fratelli d'Italianel commentare la notizia della"Purtroppo siamo rimasti inascoltati perchéI 1.344 positivi e 37 morti di oggi, 30 aprile, sono numeri - al pari di quelli dei giorni scorsi - troppo alti per colpa dellE' evidente che restare ancora inche sta soffrendo da troppe settimane e che vede altre Regioni aver iniziato la ripresa. Da tempo chiediamo al Governo di commissariare la gestione Covid in Puglia, ma è chiaro - conclude- che se ci ritroviamo con due candidati alle Regionali 2020 - sostenuti dal Ministro alla Salute Speranza e non eletti - in posti chiave (consigliere politico l'uno e capo dipartimento l'altro), nominati da Emiliano, capiamo che la nostra richiesta di commissariamento della gestione COVID in Puglia pernon potrà mai essere valutata dal Ministro. Ma noi non ci metteremo con l'anima in pace."