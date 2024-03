Sostegno a tutti coloro che operano per la tutela della legalità

Nell'ambito di un'iniziativa nazionale dianche il coordinatore provinciale e capogruppo regionale del partito,questa mattina ha incontrato gli agenti del commissariato di Canosa di Puglia insieme al vicesindaco, Fedele Lovino, l'assessore Cristina Saccinto, e i consiglieri comunali di FdI. "Le forze dell'ordine sono il nostro presidio di sicurezza, - ha dichiarato- per questo ci batteremo sempre per proteggerle. Con questo spirito, questa mattina, a nome di Fratelli d'Italia della BAT, ho portato la solidarietà dopo gli ultimi episodi di aggressione fisica e verbale.È necessario fermare immediatamente questo clima d'odio, che rischia di provocare come conseguenza le aggressioni che si sono registrate nei giorni scorsi sul territorio nazionale. Fratelli d'Italia continuerà a far sentire il proprio sostegno a tutti coloro i quali operano con dedizione, ogni giorno, a tutela della legalità e della sicurezza. Noi gli siamo grati per questo."