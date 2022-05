Canosa, energia da liberare

I CANDIDATI FRATELLI D'ITALIA

Entra nel vivo la campagna elettoraleNell'(si vota anche per i referendum) i cittadini di Canosa si recheranno alle urne per eleggere il sindaco e i consiglieri comunali.Annuncia il manifesto che riporta l'intervento dell'europarlamentarea sostegno della candidatura a sindaco di Vito Malcangio in concomitanza della presentazione della lista di Fratelli d'Italia per le elezioni comunali del 12 giugno. a Canosa di Puglia, presso il Giardino del Mago. Si terrà alledicon la partecipazione dell'onorevole(coordinatore regionale FDI) e del consigliere regionale(coordinatore provinciale FDI) .Cecca GiuseppeFasano RaffaellaFranza CiroLovino FedeleGaeta VitoIacobone SabinoLacidogna MariangelaMaddalena Maria RosaMasciulli Lucia RosariaMatarrese GiovanniMinervino AntonellaMoscaritolo MarcoPalladini FrancescoPastore GiadaPatruno AngelaPetroni Maria AngelaPizzuto Annamaria GraziaRusso SaverioSaccinto Lucia Maria CristinaSerlenga DanieleVentola FrancescoVitrani MicheleDi Donato Angela MariaDi Nunno Immacolata