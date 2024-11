Raffaele Fitto, vicepresidente esecutivo della Commissione europea

"Oggi è una bellissima giornata per il nostro Paese, ma permettetemelo per la mia Puglia: con la nomina dil'Italia torna protagonista in Europa. Una vittoria importante per tutti noi. Noi che lo conosciamo e stimiamo da sempre, ma anche per chi anche politicamente è distante e distinto da noi:visto il portafoglio di peso che gli è stato affidato. Si tratta di deleghe strategiche per la nostra Nazione e per l'Europa intera. Un risultato ottenuto grazie allache è riuscita a creare, a dispetto di tutti i gufi sinistroidi, rapporti in Europa leali e solidali che hanno portato ad avereespressione di un governo di centrodestra." E' la dichiarazione rilasciata dall'onorevoledeputato di Fratelli d'Italia a margine della conferma di Raffaele Fittonel ruolo di Vicepresidente esecutivo della Commissione europea con un portafoglio di peso ed il coordinamento di deleghe strategiche per l'Italia e per l'Europa intera, come l'agricoltura, la pesca, l'economia del mare, i trasporti e il turismo.Mentre, il gruppo regionale diin una nota congiunta ha scritto: "Oggi l'Italia e tutta la politica italiana saluta e si complimenta per l'ottimo risultato ottenuto dalla nostra leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, per la nomina di Raffaele Fitto a vicepresidente della Commissione Europea con deleghe importantissime come le Riforme, Politiche di Coesione e PNRR. Ma consentiteci dinoi, più di chiunque altro, conosciamo le competenze e le capacità di Fitto,Proprio per questo siamo più che convinti chema soprattutto nell'interesse dell'Italia, che nel contesto europeo da oggi ha un peso maggiore."