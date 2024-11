La presidente Meloni e il ministro Fitto hanno portato 6,5 miliardi alla Puglia

"Oggi è una giornata storica! Sotto ogni punto di vista: la premier Giorgia Meloni non ha portato solo 6,5 miliardi di euro, tra Fondo Fsc e Programma operativo complementare, ma anche la pioggia della quale la Puglia ha tanto bisogno. Ma, a parte le battute,perché si sbloccano importanti risorse e tutti possiamo prendere atto del grande lavoro che sta facendo il Governo Meloni per la nostra regione. Un grazie particolare per questo Accordo di coesione, come ha sostenuto la Meloni, va al 'nostro' ministro Raffaele Fitto che ha voluto essere qui presente per la firma, prima di diventare a tutti gli effetti vicepresidente della Commissione Europea. Ora è importante cheche è stato frutto di un lungo e laborioso lavoro e che contengono principi che prima non erano previsti, come la possibilità di potere sostitutivi nel caso di inadempienza da parte della Regione. Quindi procedure che consentiranno davvero l'utilizzo di queste importanti risorse. Insomma, ciò che è da evitare che è non vi siano più problemi di rendicontazione dei fondi 2014-2020 e questa cosa potrà essere evitata con un continuo confronto con il governo." E' la dichiarazione rilasciata dall'onorevoleeuroparlamentare di Fratelli d'Italia a margine della firma dell'Accordo di Coesione che sbloccherà circa 6 miliardi di fondi Fsc per lo sviluppo della regione. A Bari, nella sede del Consiglio regionale della Puglia, con il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, il governatore pugliese, Michele Emiliano e il ministro per gli Affari Europei, Raffaele Fitto, che con la firma dell'accordo conclude il suo mandato nel governo, prima di assumere a Bruxelles l'incarico di vicepresidente esecutivo della Commissione Ue.