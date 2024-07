Ventola e Picaro di Fratelli d’Italia si sono congedati dal Consiglio regionale pugliese per Bruxelles

"Una nuova esperienza politica che sarà al servizio della comunità dei pugliesi capace di presentare proposte che avvicinino l'Europa ai cittadini e diano opportunità alla Puglia"., questa mattina, si sono congedati dal Consiglio regionale pugliese per intraprendere il nuovo percorso di europarlamentari a Bruxelles eletti in Fratelli d'Italia. Nel corso della conferenza stampa svoltasi in via Gentile è stato ufficializzato anche il nuovo capogruppo"La mia esperienza di amministratore locale e in Consiglio regionale rappresentano la base di partenza rispetto a quelle che saranno le mie azioni di eurodeputato determinato nel portare sul territorio quanti più risultati positivi a beneficio della Puglia e, più in generale, del Collegio Meridionale che rappresento – ha dichiarato– Obiettivo primario del Gruppo dei Conservatori di cui farò parte sarà quello della costruzione di una difesa comune per una Europa compatta sullo scacchiere internazionale, la costruzione di una identità dell'Europa che sia davvero delle Nazioni e dei Popoli. Bisognerà intervenire rapidamente sulla modifica di quelle che sono le politiche agricole comunitarie e quelle riguardanti il settore manifatturiero, troppo spesso bistrattati e i cui riverberi generano sofferenza al nostro mondo agricolo e artigiano".ha poi toccato il tema della recente approvazione della legge regionale contro l'omotransfobia: "Una legge spot, orfana del confronto, non passata dall'esame delle Commissioni, tornata in Aula dopo 4 anni e approvata senza valutare gli emendamenti costruttivi delle minoranze. Un esempio di discriminazione delle opposizioni da parte di Emiliano e del centrosinistra. Simbolo di un modo di fare politica che è distante anni luce dal nostro e rispetto al quale i cittadini pugliesi sapranno ben valutare nelle urne nel 2025".Mentre,ha affermato: "L'Europa deve essere più vicina alle nostre comunità e le nostre comunità devono avvicinarsi all'Europa percependola davvero come una opportunità. Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia e il Gruppo Ecr saranno capaci di presentare costantemente proposte concrete per realizzare questo disegno. Il mio impegno sarà volto a traghettare i fondi europei sul territorio che, troppo spesso si disperdono nei meandri della burocrazia. Di fondamentale importanza sarà affrontare il tema del "Green Deal" poiché è necessario andare ad incidere su alcune leggi che possono definirsi capestro e che danneggiano il nostro comparto industriale", continuache si è poi soffermato sui temi politici locali: "Bisogna contribuire a creare un circolo virtuoso capace di creare una filiera politica che generi rappresentatività in tutte le istituzioni. Fratelli d'Italia vuole realizzare un percorso completo sotto questo aspetto, con persone competenti e che vogliono impegnarsi con passione e dedizione nell'interesse della Nazione e delle comunità che rappresentano. Emiliano e il centrosinistra si battono con un progetto che metta la Puglia al centro dell'attenzione, una Regione diversa da quella delle alchimie, dei trasformismi, dei poltronifici che sia proiettata a livello internazionale. Cosa che oggi non è se si considera, ad esempio, che l'ufficio della Regione Puglia a Bruxelles non crea affatto sinergie tra l'istituzione europea e il territorio. Stiamo lavorando – ha concluso – affinché alle elezioni regionali del 2025 il centrodestra si presenti coeso e compatto e con un candidato presidente che sia la sintesi tra tutte le forze politiche che compongono la coalizione".Per l'occasione,ha fatto gli auguri a Perrini nuovo capogruppo regionale di Fratelli d'Italia e"Innanzitutto voglio complimentarmi con i due nuovi europarlamentarie fare loro i migliori auguri per le nuove sfide che li attendono in Europa. Ma, voglio soprattutto formulare i miei più sinceri auguri al nuovo capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio regionale, con la sua lunga esperienza da consigliere regionale saprà interpretare al meglio un ruolo importante all'interno di un ente che conosce molto bene, per aver lavorato con grande efficacia negli ultimi anni. Sono certo che saprà rappresentare al meglio il primo partito di opposizione in Puglia, proseguendo nel solco dell'ottimo lavoro svolto negli ultimi due anni da Ventola."