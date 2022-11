La Puglia fra le regioni più a rischio idrogeologico

"In apertura del Consiglio regionale oggi abbiamoE abbiamo fatto bene, ma nella stessa seduta al primo punto la maggioranza di centrosinistra ha approvato un rendiconto 2021 che attesta che disoprattutto quello aha impegnato solo il 30%. Eppure ci sono zone della Puglia dove fenomeni come quelli accaduti a Ischia si sono verificati, tant'è che la Puglia figura fra le regioni più a rischio. E allora ricordiamo pure i morti di Ischia, ma perché"Ma a ben guardare il bilancio 2021ci si vanta di aver speso l'85% dei fondi FERS e FSE, ma poi si dimentica di dire che dell'importo originario, 7 miliardi di euro, per il Covid alla Puglia il Governo Conte ne ha scippati 2,5, per cui quell'85% è poco più del 50% su fondi che riguardano una programmazione 2014-2021.. Va peggio con il POC dove di 2,7 milioni di euro, lo scorso anno, sono stati impegnati solo l'8,9%. Se poi passiamo dall'impegno alla spesa sui FSC siamo a un avanzamento pari a ZERO. Mentre per i fondi in agricoltura, il PSR, nonostante tutti gli sforzi compiuti dall'assessore Pentassuglia, non si riesce a recuperare il gap causato dagli anni nei quali assessore era il presidente Emiliano per cui abbiamo su fondi in scadenza (2014-2020) una spesa certifica del 46%.. Oggi a Roma è stato presentato il Rapporto Svimez 2022 che certifica un divario fra Nord e Sud… e non c'è a meravigliarsi se non si è in grado di impegnare e spendere le ingenti risorse che vengono assegnate. E allora a cosa serve gridare al lupo per l'Autonomia differenziata o chiedere più soldi se non si riescono a spendere quelle che abbiamo?" E' la dichiarazione congiunta rilasciata dal gruppo regionale (il capogruppoe i consiglieri regionali Luigi Caroli Giannicola De Leonardis, Antonio Gabellone, Renato Perrini e Michele Picaro)