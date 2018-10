La Puglia è uno spettacolo ovunque

La Puglia è alil principale marketplace del turismo B2B in Italia, in programma alla. Più di 1000 i buyer provenienti da oltre 60 paesi e 700 giornalisti. Quest'anno conè presente un contingente di, anche in aggregazione di impresa, di cui 12 tour operator e 68 strutture ricettive, che rappresentano geograficamente un po' tutta la Puglia; una terra da sperimentare tutto l'anno: mare, natura, ma anche borghi dell'entroterra con la loro storia, cultura, tradizioni ed enogastronomia, insieme ai prodotti di nicchia legati al wedding e al lusso. Molte le masserie resort che hanno all'interno l'offerta specifica di esperienze enogastronomiche e di cicloturismo."Siamo contenti di essere qui oggi con ben 80 operatori turistici pugliesi. Pubblico e privato, Regione ed operatori insieme sono vincenti. È questo che oggi emerge guardando lo stand della Puglia in questa fiera importantissima del business turistico – ha detto l'Assessore all'Industria turistica e culturale, incontrando gli operatori presenti nello stand della Puglia - perchéche possiamo proporre: quella privata fatta di strutture, antiche e contemporanee, e di masserie e di villaggi turistici, e quella pubblica fatta di un immenso patrimonio culturale, di borghi, paesaggi, e beni immateriali come la musica, lo spettacolo e le tradizioni popolari. Un'offerta che piace sempre di più, specialmente agli stranieri.. Questo il senso della nostra promozione. E anche gli operatori turistici, presentando la loro offerta, possono raccontare la Puglia nella sua immagine più completa e attrattiva".L'appello dell'è chiaro:Intanto i dati sono incoraggianti.e si riposiziona positivamente sui mercati esteri: sulla base dei dati finora trasmessi dalle strutture ricettive regionali,trainando il risultato provvisorio complessivo stimato nel +1,5% degli arrivi e nel +2% delle presenze. Ancoracon un +15% di presenze complessive a marzo e una variazione delle presenze dall'estero pari al +26% registrata a maggio, mentre il tasso d'internazionalizzazione ha raggiunto il 25,8% (ben 2,3 punti percentuali in più rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente).