La Puglia dei vini al ProWein 2024 di Düsseldorf

Scoprire il gusto del domani per i vini di Puglia significa, da sempre, mettere in connessione le radici di vitigni con una storia anche millenaria con le nuove opportunità di mercato. È quanto accaduto al ProWein 2024, che dal 10 al 12 marzo 2024, con il claim "Discover the taste of tomorrow" ("Scoprire il gusto del domani"), ha visto la presenza a Düsseldorf di 50 aziende vitivinicole in uno spazio di oltre 400 metri quadri realizzato dal Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale e ambientale in stretta sinergia con Unioncamere Puglia. "Questa fiera è riconosciuta tra le più strategiche per tutto il comparto dei vini e dei distillati – ricorda l'assessore all'Agricoltura,– e consente alle nostre aziende di rinsaldare legami commerciali di antica data e di aprirsi nuove nicchie di mercato, posizionando i vini prodotti in Puglia in tutto il mondo, non solo nei ristoranti tedeschi e nei diversi ambiti di distribuzione europea. Anche al ProWein abbiamo messo in evidenza la capacità di proporre un prodotto di altissima qualità che trova forza e struttura nella storia e nel lavoro dei produttori e nella capacità di innovare e percepire le nuove richieste dei consumatori".Nell'enoteca dello stand istituzionale i sommelier della FIS Puglia hanno fatto degustare vini rossi, bianchi, rosati, spumanti e attivato tre masterclass di approfondimento con buyer e giornalisti provenienti da ogni angolo del mondo e dedicate ai vitigni pugliesi. Altre due masterclass sono state realizzate nell'area Vinum della Messe di Düsseldorf, dirette dal giornalista Christian Eder, con un focus sui rossi e rosati di Puglia.La prossima edizione del ProWein è in programma dal 16 al 18 marzo 2025.