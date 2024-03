“Corato Cultivar Bellezza”: Il nuovo brand di una delle varietà olearie di Puglia

L'Assessorato regionale all'Agricoltura ha ospitato ieri mattina, giovedì 21 marzo, la conferenza stampa organizzata dal Comune di Corato dedicata alla presentazione delle azioni di valorizzazione dell'oro verde di Puglia. L'appuntamento ha visto il coinvolgimento dei produttori del territorio coratino, tra i protagonisti indiscussi dell'ultima edizione della prestigiosa manifestazione Olio Capitale di Trieste. Varie le azioni previste dal Comune di Corato che partono con la creazione del brandper poi svilupparsi attraverso corsi di formazione sia per le aziende che producono un olio di qualità sia rivolti ai consumatori, in modo da accrescere la consapevolezza sul prodotto che si acquista. Importantissima, inoltre, la prospettiva di fare rete con le attività ricettive del territorio (b&b e ristoratori) perché possano tutti operare per la valorizzazione del prodotto. Alla conferenza stampa hanno partecipato l'assessore all'Agricoltura della Regione Puglia,il sindaco di Corato,il vice sindaco e assessore alle politiche educative e culturali,l'assessore alle attività produttive,il dirigente al SUAP del Comune di Corato,e il presidente dell'associazione Terre di Coratina,"A Trieste – ha commentato-, durante Olio Capitale, abbiamo individuato con i rappresentanti istituzionali del Comune di Corato nuove azioni, di concerto con il territorio, destinate alla valorizzazione dell'olio extravergine d'oliva della cultivar Coratina, che a partire dal nome ha un legame naturalmente speciale con la città. Sono eventi e azioni legate anche alla destagionalizzazione delle presenze straniere di Corato e della Puglia e che sono orientate a mettere in evidenza gli impatti sulla salute dell'olio EVO, a mettere in relazione strategica le produzioni della terra e il centro storico. Sosteniamo questa attività di promozione culturale strettamente connessa alle produzioni agroalimentari e dall'assessorato all'Agricoltura della Regione Puglia si riparte tutti insieme, facendo forza sui campanili, ma non lasciando nessun campanile da solo. Piccolo è bello ma da soli non si va da nessuna parte".Il sindaco di Corato, Corrado De Benedittis, ha ringraziato l'assessore Pentassuglia per la sua disponibilità e sottolineato cheè un patrimonio di inestimabile valore per la nostra comunità e la nostra regione. Il suo riconoscimento e la sua valorizzazione sono essenziali per il futuro della nostra economia e del nostro territorio. Ringrazio l'Assessore Pentassuglia per il suo interesse e il suo sostegno in questa importante iniziativa. Ringrazio, inoltre gli assessori Bucci e Marcone, il dirigente Sciscioli e la presidente Marianna Acquaviva insieme a tutte le aziende dell'Associazione Terre di Coratina".In merito alle iniziative presentate, l'assessoreha dichiarato: "Grazie alla disponibilità dell'assessore Pentassuglia abbiamo raccontato in Regione i risultati ottenuti dall'amministrazione De Benedittis in questi primi tre anni nell'ambito del settore olivicolo. Abbiamo inoltre parlato di nuove progettualità: in primis abbiamo presentato il nostro brand, "Corato cultivar bellezza", lo stesso con il quale quest'anno ci siamo presentati al salone internazionale dell'Olio a Trieste e che aveva suscitato l'interesse dell'assessore Pentassuglia, sollecitandoci ad andare avanti in questa direzione per la valorizzazione del prodotto e del territorio". Riguardo alle prospettive future, il vicesindaco e assessore alle Politiche Culturali,ha concluso: "Si è di fatto aperta una nuova fase che pone l'olio cultivar coratina come epicentro di un movimento vasto che fa del prodotto eccellente strumento di conoscenza e valore di un territorio. Il brand "nato in occasione della fiera dell'olio di Trieste, vuole essere proprio questo".