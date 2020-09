La Pro Loco Canosa per l’Orchidea UNICEF

La mattinata odierna, sotto il sole settembrino, ha permesso ai volontari dellapresieduta dadi essere presenti inper. Nel rispetto delle norme anti Covid, dalle ore 9,00 alle 13,00, sono stati allestiti i banchetti per sensibilizzare e favorire la raccolta di fondi, da destinare alla lotta contro la malnutrizione infantile nel mondo, grazie all'acquisto di una pianta di orchidee. Le statistiche riportano che una delle principali cause di mortalità infantile, a livello globale, è la malnutrizione. Sono tante le cause che intervengono oltre alla mancanza di cibo, soprattutto le inesistenti condizioni igienico sanitarie che portano al decesso del orpicino già debilitato. Dal 2018 sono ben 4,1 milioni di vite salvate, grazie all'intervento diretto sul campo degli operatori UNICEF Portando a casa l'hanno riferito i volontari della Pro Loco si è garantito l'acquisto di 60 bustine di alimento terapeutico. "Adesione significativa da parte dei canosini" - ha dichiarato il presidente della Pro Locoa margine della domenica – "che hanno contribuito con il cuore , finanziando l'iniziativa il cui ricavato sarà devoluto all'Unicef per salvare la vita ai bambini malnutriti."