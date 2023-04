La Pro Loco Canosa aderisce al "Cammino di San Guglielmo"

A Barletta, presso laè stato firmato il protocollo di intesa sullo scorso 21 aprile, che ha visto la partecipazione dei rappresentanti di varie associazioni della Città della Disfida e la, rappresentata dal socioPer l'occasione, sono intervenuti tra gli altri:rettore dell'Abbazia del Goleto e il parrocoper l'Arcidiocesi di Trani Barletta Bisceglie. Dopo la Campania e la Basilicata, la Puglia rientra in questa condivisione progettuale. «Tale ratifica – esordisce cosi nella dichiarazione rilasciata datra i promotori dell'iniziativa - è la terza dopo l'intesa delle Abbazie di Montevergine e del Goleto, presso il Santuario di Mercogliano, con quattro comuni dell'Irpinia e la Diocesi di Melfi-Rapolla. In questa fase è stata coinvolta la Puglia per la presenza a Barletta della Basilica del Santo Sepolcro, meta numerosa di pellegrini che, come Guglielmo, guardavano alla terra santa. L'itinerario scelto era quella dei pellegrini che seguivano itinerari dove ci fosse acqua, nel nostro caso la via ofantina. Per questo il percorso passa dalla Via Appia fino ad incontrare/ incrociare la via Traiana e Francigena. Per tale motivo i riferimenti spirituali di riferimento sono le Abbazie di Montevergine, Goleto, Pierno e la Basilica del Santo Sepolcro, con la sua speciale ubicazione, al termine del percorso, e per il valore spirituale dei pellegrini.» .L'itinerario del, promosso dal CAI e dal Touring Club Italiano, è di circa 250 km, lungo un percorso che parte dal Santuario Abbazia di Montevergine attraversando vie montane, con tappe significative presso: l'Eremo di S.Guglielmo a Chiusano, la Grotta dell'Apparizione sul Lago Laceno, il pozzo di S. Guglielmo sui Monti Picentini, l'Abbazia del Goleto, la Badia di Santa Maria di Pierno, Melfi, le rive del fiume Ofanto,e Barletta, il porto per gli imbarchi verso la Terra Santa, meta agognata dal giovane pellegrino. L'itinerario, sui passi di San Guglielmo, è un'immersione nell'esperienza umana, spirituale e mistica sul senso e il significato del vivere e del condividere la fatica del cammino, in un contesto sociale avvolto dallo smarrimento esistenziale e da una oceanica ricerca di senso. «Il desiderio che, a giusto tempo, - ha concluso- tale cammino sia riconosciuto a livello nazionale e non solo, come gli altri famosi itinerari spirituali. L'auspicio è che tutti possano promuovere e beneficiare, sotto la protezione di San Guglielmo, di questo itinerario. Un sentito grazie all'Arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie nella figura dell'Arcivescovo Mons. Leonardo D'Ascenzo e del carissimo don Mauro Dibenedetto, parroco della Basilica del Santo Sepolcro a Barletta.» Con interesse lapresieduta daha aderito all'iniziativa e si farà promotrice affinché anche il Comune ed altre associazioni culturali locali possano sottoscrivere il protocollo d'intesa delche a tutti gli effetti, potrebbe risultare un volano per il turismo religioso del territorio.