La passerella dei sogni

Ilha ospitato la finale del contest nazionale "organizzato dall'agenzia di scouting Astro Group di Altamura dei fratelli Checco e Marina Angelastro, sempre alla ricerca di nuovi talenti da proporre per il cinema, la tv e la moda, con concorrenti provenienti da tutta l' Italia e dall'estero. Il 6 ottobre scorso, sono stati assegnati i seguenti titoli (nel gergo comune fasce): Miss Italiana & Mister Italia;Miss Lingerie & Mister Intimo ; Miss & Mister Body Perfect;Miss & Mister Mezzogiorno;Miss & Mister Curvy;Miss & Mister Over; Modella & Modello Del Futuro (13-17 Anni);Baby Model;Miss Sposa & Mister Sposo D'Italia; Miss Italia Fashion Models & Mister Italia Fashion Model;Miss & Mister Portamento;Miss & Mister Ciak;Miss & Mister Magazine. Quest'anno la categoria Miss & Mister Over, riservata ai concorrenti di età superiore ai 40 anni, ha visto tra i finalisti la canosinafelicemente sposata, mamma di un figlio. Due le uscite in passerella a lei riservate: la prima per l'eleganza e la seconda casual, con gli abiti gentilmente offerti per l'occasione dalla Boutique "Tibidabo", abbigliamento donna, di Canosa di Puglia. A margine del contest(40 anni)entusiasta dell'esperienza vissuta ha dichiarato: "E' stato bello essere sotto i riflettori di un evento di portata nazionale e avere la padronanza del palco dopo aver partecipato al corso di portamento, tenuto per tutti i concorrenti. I primi ringraziamenti vanno alle modelle pluripremiate Simona Turner e Chiara Faranda, che hanno collaborato con gli organizzatori, contribuendo alla buona riuscita del contest. Dopo mesi di allenamenti sono giunta ad Altamura in perfetta forma grazie al personal trainer Teo Suriano della palestra Moving Up che ha curato la preparazione fisica, consentendomi di superare le selezioni del casting, svoltosi per il Sud Italia a Lecce nel mese di settembre ed accedere così in finale. Pur essendo il mio motto - mens sana in corpore sano -, mai prima d'ora avevo pensato di partecipare ad un concorso di bellezza. Tutto è nato casualmente quest'estate al mare, dopo aver conosciuto Annamaria De Leo, ex fotomodella e scouting, con la quale è anche nato un bel rapporto di amicizia e che ringrazio tanto per i preziosi consigli". Dopo il contest di Altamura,si interesserà alla moda ed alle tendenze fashionper coltivare un sogno tenuto per tanto tempo nel cassetto nell'attesa di cogliere la giusta occasione.