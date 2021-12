Cosimo Sciannamea, neo vice presidente dei Bersaglieri di Puglia

Partecipazione e condivisione di valori al Congresso Regionale dell'Associazione Nazionale Bersaglieri-Puglia che lo scorso 20 dicembre ha avuto luogo ad Altamura(BA) pressodove ha sede ilcon ladecorata di una Croce di Cavaliere dell'Ordine Militare d'Italia, una Medaglia d'Oro, una d'Argento e due di Bronzo al Valor Militare. Per l'occasione, sonointervenuti i presidenti delle sezioni territoriali, provinciali,i componenti deled ilper gli onori di ritopresenziando alla deposizione della corona di fiori al monumento dedicato al Maggiore Giuseppe La Rosa, Medaglia d'Oro al Valore Militare caduto in Afghanistan l'8 giugno 2013., al canto dellInno Nazionale della Fanfara e al minuto di raccoglimento per commemorare i bersaglieri venuti a mancare quest'anno.Nel corso dei lavori del congresso sono stati presentati i componenti deltra i quali"Una giornata intensa, vissuta all'interno di questa accogliente e meravigliosa caserma tra persone di valori e competenze. Una rivisitazione del mio passato da bersagliere, con l'alza Bandiera, la Fanfara dei Bersaglieri, in coda al pranzo con i vassoi, l'assegnazione dei tavoli ben igienizzati, un corretto comportamento nei confronti dei commilitoni e civili, una vita apparsa ferma per un momento legata ad un passato che ha contribuito alla mia crescita e formazione professionale, di buon auspicio per l'incarico assunto per la prima volta da un canosino."Molti i passaggi salienti del Congressolarogrammazione delle attività dell'per il prossimo anno allaonsegna dei bollini, con gli interventi tra gli altri delGen. B. Nunzio Paolucci, del Presidente Interregionale Sud Bers.Eugenio Martone e delche hanno illustrato nei dettagli i prossimi impegni ed incontri.Il congresso si è concluso con la donazione da parte del Bers.aldi due quadri raffiguranti laedcon ilopera del Maestrostorico e studioso dei " Santi Patroni dei Militari Italiani" in fase di ultimazione. Gli scambi degli auguri natalizi e le foto hanno suggellato il congresso che ha visto insediarsi il nPUGLIA già proteso al prossimo anno.