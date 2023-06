La giornalista Francesca Rodolfo, Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana

Nella corso della cerimonia svoltasi presso la sede Palazzo del Governo a Barletta nell'ambito delladelscorso, la dottoressaè stata insignita del titolo diLa consegna è stata effettuata dal Prefetto di Barletta Andria Tranidal Sindaco di Barlettal Comandante Provinciale della Guardia di Finanza Col.è laureata in Lingue Straniere, ha conseguito un master presso l'Università degli Studi di Siena in traduzione ed editing dei testi ed è iscritta all'Ordine dei Giornalisti della Puglia dal 2013. Ha lavorato presso l'emittente televisiva "BLUTV", La Gazzetta del Mezzogiorno, Studio 100 Tv ed è poi approdata adi cui è attualmente uno dei voti più noti. E' Presidente dell'Associazione culturale e di volontariato "Divine del Sud" che si occupa di valorizzare e sostenere persone in carrozzina, con sindrome di down, oncologiche, straniere e vittima di violenza e che nel 2021 ha ricevuto il riconoscimento di "ambasciatore di Pace nel Mondo". Con la sua Associazione ha collaborato attivamente con questa Prefettura nelle iniziative del Tour della Legalità e del Patto Educativo Provinciale, promosso d'intesa con le Diocesi del territorio e dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, ispirato ai principi del Patto Educativo Globale di Papa Francesco, per promuovere nelle giovani generazioni percorsi educativi e formativi rivolti alla legalità, alla cittadinanza attiva e corretta, al dialogo interculturale ed all'inclusione sociale.ha, infatti, contribuito all'organizzazione di eventi organizzati dalla Prefettura in collaborazione con le Amministrazioni Comunali durante i quali sono state affrontate tematiche di attualità come la violenza di genere, il bullismo ed il cyberbullismo, la lotta alla mafia ed il contrasto al fenomeno della diffusione delle sostanze stupefacenti tra i più giovani. E' testimonial di uno spot in onda sui canali delsull'umanizzazione delle cure nel reparto di oncoematologia pediatrica del Policlinico di Bari. Ha ricevuto premi e riconoscimenti per la spiccata propensione alla tutela ed alla salvaguardia dei diritti umani.L', istituito con la Legge 3 marzo 1951, n. 178, è il primo fra gli Ordini nazionali ed è destinato a "ricompensare benemerenze acquisite verso la Nazione nel campo delle lettere, delle arti, della economia e nel disimpegno di pubbliche cariche e di attività svolte a fini sociali, filantropici ed umanitari, nonché per lunghi e segnalati servizi nelle carriere civili e militari". Il Presidente della Repubblica è il Capo dell'Ordine. Le Onorificenze dell'Ordinesono concesse dal Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri. L'Ordine, retto da un Consiglio composto di un Cancelliere, che lo presiede, e di dieci membri è articolato nei gradi onorifici di: Cavaliere di Gran Croce, Grande Ufficiale, Commendatore, Ufficiale, Cavaliere.