La generosità degli Ultras

viaggio di andata e ritorno - fanno sapere quelli della- per partecipare al radunoche si è svolto dal 5 al 7 luglio scorsi, in Sicilia. Non solo arance nella città di, che ha dato anche i natali al patriota Francesco Crispi, dove si sono ritrovate leTra i partecipanti, anche la delegazione diinsieme a quelle di Avellino, Casale, Cerignola, Corato, Gravina, Manduria, Messina, Mola di Bari, Monopoli, Nardò, Ribera, Ruffano, Spinazzola, Sesto, Termoli, Taurisano, Trani e Torino. Gli ospiti di quest'anno: Curva Nord Catania, Ultras Licata e Curva Sud Totò di Prima Licata. In questi giorni si è svolto il torneo di calcio che ha visto trionfare la formazione del(Boys Sbamballati e Gioventù Nerostellata) al termine di una storica sfida contro il Torino. Risultato finale 6-5 per gliche hanno vinto il derby piemontese. L'occasione del raduno nazionale, ha dato spunto per un dibattito sulla situazione in cui versano gli ultras a seguito dell'Al termine si è tenuta la cerimonia di premiazione degli ultras e la donazione delle somme raccolte a favore dell'intervenuta con i suoi rappresentanti, impegnati nella realizzazione di una stanza multisensoriale per i diversamente abili. "E' stata una bella e significativa esperienza vissuta in Sicilia con tutto il gruppo Ultras Ribera, impeccabile nell'organizzazione, e gli altri provenienti da tutta l'Italia.Noi siamo sempre pronti e lieti ad aiutare il prossimo perché non siamo dei criminali ma gente unita e fiera di far parte del movimento Ultras.E' la dichiarazione rilasciata dai componenti dellaal rientro che hanno ringraziato gli organizzatori per l'accoglienza ricevuta e rinnovato i saluti agli ultras che hanno preso parte al raduno siciliano.