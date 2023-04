Canosa: Emessi D.A.Spo. nei confronti di 3 tifosi

Nel quadro delle attività dirette a contrastare il fenomeno delle violenze in occasione di manifestazioni sportive, il Questore di Barletta Andria Trani, Roberto Pellicone ha emesso 3 provvedimenti dinei confronti di 3 tifosi canosini. In occasione dell'incontro di calcio Canosa-Ortanova, la Polizia Scientifica, ha documentato le fasi di accensione di alcuni fumogeni nella curva degli ultras locali riuscendo ad individuare tre soggetti che nonostante i palesi tentativi di occultare il volto dietro sciarpe, cappelli e altri indumenti, sono stati riconosciuti dal personale della Polizia di Stato. A seguito della segnalazione dei tre soggetti da parte del Commissariato di P.S. di Canosa di Puglia, il Questore ha inflitto a caricocon divieto annesso di sostare presso le aree adiacenti di parcheggio 2 ore prima e dopo gli incontri della squadra di calcio.il Questore gli ha vieto l'ingresso a qualsiasi stadio d'Italia in occasione di qualsiasi incontro di calcio delle leghe professionistiche o amatorialiQuest'ultimo provvedimento è stato convalidato dal G.I.P. del Tribunale di Trani.