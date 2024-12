Dopo la lezione dell'Ambasciatore Pietro Benassi sulla politica internazionale, è stato il momento dell'incontro dei partecipanti con, nella seconda mattinata di lavori dellain corso a Melpignano presso Palazzo Marchesale. "La formazione politica è utilissima oggi per aiutarci a capire cosa oggi sta accadendo soprattutto in Europa. Assistiamo al rischio di una demolizione dell'impalcatura che ha consentito comunque un equilibrio internazionale, che ha consentito comunque a Paesi che fino al momento prima erano stati nemici di incontrarsi. Dopo il tramonto nel 2005 del progetto di una Costituzione per l'Europa, con un rallentamento del processo di integrazione europea, abbiamo iniziato ad assistere a una crisi di quella impalcatura. Pensiamo alla competizione USA-Cina, alle primavere arabe, all'ascesa di figure come Trump, alla guerra in Ucraina. Solo un'Europa unita può portare a rimettere al centro la pace e il benessere nella politica internazionale" Lo ha affermato ieri il Presidente della Fondazione DEMO e Capodelegazione PD al Parlamento europeonel corso del suo intervento alla scuola di formazione del PD Puglia.dichiara il Segretario del PD Puglia"La scelta del focus sulla politica internazionale è una scelta che risponde alle necessità del tempo presente e la nostra azione politica deve rispondere alle sfide dell'oggi, non a precetti di un passato ormai lontano. Un ringraziamento speciale a Nicola per essere stato qui con noi: la sua presenza è una ulteriore manifestazione del sostegno straordinario che abbiamo ricevuto sia dal gruppo dei Socialisti&Democratici al Parlamento europeo che dalla Fondazione DEMO."