“La Belle Epoque” , 10 modi per diventare una donna perfetta

Sarà ilinad ospitare la sua concittadinanelle vesti di scrittrice che presenzieràalle, 10 modi per diventare una donna perfetta, è il libro che la manager, stilista, autrice presenterà a Canosa, grazie alla collaborazione e partenariato tra enti: Fondazione Archeologica Canosina Onlus, Premio Dea Ebe, Renato Tango servizi, Garage brand, Comune di Canosa. Sarà la book bloggeritolare della rubricaa presentareche nel suo libro spiega " I valori che ogni donna o uomo che sia, sceglie per migliorare la propria vita. Chi e Cosa vuoi essere", raccogliendo foto di diversi dipinti realizzati dalla stessa autrice., conosciuta come, nasce nel 1971 a Canosa e dopo gli studi di ragioneria viene attratta dal mondo dell'alta moda iscrivendosi presso l'Accademia Moda e Costume di Milano e non solo e frequentando Parigi. Artista poliedrica che dopo gli studi universitari crea il brandunico nel suo genere e realizza artigianalmente i suoi pezzi per i suoi clienti. Filosofia aziendale di Nada sono stile, eleganza, unicità, gusto, originalità nei dettagli con la voglia di moda Parigina e la genialità Italiana. Tanti i premi ricevuti in Italia e all'estero e la gioia di riceverne ultimamente uno nella propria città la "Dea Ebe". Eccellenza piemontese, sfila i suoi abiti sulle passerelle Materane, italiane ed estere con successo di giudizi, pubblico e stampa. Artista sempre alla ricerca del bello in ogni sua creazione che va' dagli abiti di alta moda artigianali, ai quadri, ai libri. Impegno e passione nel suo lavoro, adottata dalla città di Alessandria, non dimentica mai la sua amata Puglia. Suggestiva la location, ildiche si potrà visitare grazie ai suoi operatori turistici impegnati nella promozione e valorizzazione del territorio.