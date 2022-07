L’importanza della ricerca nella salvaguardia della salute pubblica

Si sono spenti i riflettori sulladelsvoltasi domenica scorsa anell'ambito degli eventi dell' estate canosina patrocinati dall'amministrazione comunale, che anche quest'anno ha avuto ampia risonanza e apprezzamento collettivo. Non è passato inosservato ilconsegnato aricercatrice in Patologia Clinica dell'Unità di Medicina Critica Traslazionale (TrancriLab) della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. E' laureata in Scienze Biologiche con indirizzo Biomolecolare all', dove nel 2011 si è specializzata in Biochimica Clinica, con indirizzo analitico-tecnologico. Dal 2012 svolge attività di ricerca presso l'Unità di Medicina Critica Traslazionale delladiretta dal, dove si occupa di medicina di genere, rigenerazione cardiaca e cardioprotezione. La sua attività di ricerca è di tipo traslazionale (dal laboratorio al letto del paziente) e in questi ultimi anni buona parte della sua attività di ricerca si è focalizzata principalmente sullo studio di strategie innovative rivolte alla protezione d'organo del paziente critico con una particolare attenzione alle differenze di genere."Ricevere ilè stata una grande sorpresa e un motivo di profondo orgoglio." – Esordisce così la dottoressanella dichiarazione al termine della cerimonia di premiazione – "Faccio parte di quei tanti giovani del Sud che hanno lasciato la loro terra per cercare lavoro altrove - continua la ricercatrice - e ricevere le attenzioni del Comitato Premio Diomede e constatare, inoltre, l'approvazione e l'affetto della cittadinanza di Canosa di Puglia mi ha commossa e, al contempo, mi dà la forza di andare avanti nella mia strada nel mondo della r. Per un giovane che vive fuori casa e lotta col precariato – spiega la- e l'assenza di certezze è importante sapere di avere dalla sua parte la propria città oltre che la famiglia a cui devo il mio essere. Il periodo della pandemia ha messo ancor più in evidenzaper cui ascoltare che le motivazioni del premio sono collegate alla mia carriera scientifica non può che ripagarmi dei sacrifici fatti in questi anni lontano dalla mia città e aggiunge un motivo in più nell'affrontare con coraggio le numerose sfide che i ricercatori affrontano tutti i giorni. Da figlia di Canosa di Puglia- conclude- non posso che augurarmi che altri ricercatori canosini possano raggiungere gli stessi risultati. Canosa di Puglia è una meravigliosa città che ha tanto da dire e tanto da dare, il Premio Diomede è un esempio in questo." La dottoressaha ricevuto il 'dalle mani del consigliere regionale e comunalee dalla dottoressache si sono complimentati con la stessa tra gli applausi del pubblico