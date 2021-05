L’Architettura costituzionale del Paese: com’è organizzata l’Italia

Si terrà alle ore 16,00 di sabato 8 maggio, la terza lezione diper la Scuola di Formazione Politica, Istituzionale e di Amministrazione Locale che vedrà in cattedra ilProseguono con interesse partecipazione i lavori della Scuola di Formazione Politica, Istituzionale e di Amministrazione Locale dell'Associazione, partner didattico, con una lezione in materia di diritto costituzionale a cura del, docente universitario presso l'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, nonché autore di temi riguardanti politica e diritto per importanti testate giornalistiche nazionali. La terza lezione sul tema "è stata pensata per chiudere il primo ciclo introduttivo della Scuola e definire così i fondamentali dell'impegno Politico. Infatti, "approfitteremo della disponibilità del docente per confrontarci con i ragazzi sull'Architettura costituzionale del Paese definendo organi costituzionali e separazione dei Poteri" riferiscono gli organizzatori . Considerati i tempi, la formazione si terrà in tutta sicurezza, in streaming: la fruizione delle lezioni sarà possibile sia live attraverso la piattaforma Google Meet, o diversamente in qualunque altro momento: gli iscritti faranno parte di una community Facebook in cui saranno salvate le lezioni e dove sarà possibile il confronto tra gli stessi. È attiva l'utenza telefonicaper ulteriori informazioni.