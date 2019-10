Insieme per crescere ulteriormente nella comunione e nel servizio

E' stato realizzato ilperche segnala le principali iniziative riguardanti la comunità dellaE' il frutto di un lavoro sinergico che ha visto il coinvolgimento delle diverse realtà presenti nella Chiesa locale. Il Calendario presenta un percorso articolato, ricco di incontri e di opportunità formative. Conoscere le date delle diverse iniziative permetterà a tutte le componenti della comunità diocesana di mettere in agenda gli appuntamenti e percorrere insieme i passi che sono stati pensati persoprattutto ai più deboli secondo quanto richiesto dalattraverso la Lettera Pastorale dal titolo "Si prese cura di lui" e incentrata sulla nota parabola del buon samaritano. Le foto che impreziosiscono il calendario riproducono i particolari di alcune opere d'arte presenti in diocesi e utili per annunciare la bellezza del Vangelo in un linguaggio nuovo. Le copie del calendario sono disponibili presso la Curia Vescovile e presso tutte le parrocchie di Andria,e Minervino Murge.