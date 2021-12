Inaugurata la “Casa elettorale per Tomaselli Sindaco”

Nel tardo pomeriggio odierno, aè stata inaugurata laIl primo comitato elettorale ha preso vita nel pieno centro della città, in vicoa pochi passi dal Teatro Comunale "Raffaele Lembo".Esordisce così nella dichiarazione rilasciata dal- "Più che una scelta strategica, perché a due passi dalla sua casa natia, dalle strade dell'infanzia, dove nasce l'amore per la propria città." E, dove andrà a vivere se dalle urne dovesse uscire il suo nome come primo cittadino riferiscono i suoi più stretti collaboratori. Un primo incontro all'insegna della sobrietà, aspetto "che abbiamo imparato ad apprezzare di Tomaselli, ma anche nel pieno rispetto delle norme restrittive legate alla situazione pandemica." Per l'occasione hanno presenziato i rappresentanti delle Liste Civiche a sostegno del candidato assieme a molti amici e conoscenti. Da oggi laè a disposizione dei cittadini che volessero confrontarsi per dare una mano a risollevare la città nel segno della condivisione e della solidarietà per fare comunità.