Canosa: "C’è una forte domanda di rappresentanza del territorio"

Ieri sera, a Canosa di Puglia con la partecipazione di, Vicepresidente della Regione Puglia, candidato alle prossime elezioni politiche nel collegio uninominale Gargano, Cerignola, Manfredonia eper la coalizione di centrosinistra, formata da PD, + Europa, Verdi e Sinistra Italiana, e Impegno Civico ha avuto inizio la campagna elettorale regionale.-"C'è una forte domanda di rappresentanza del territorio. Perché tutti sentono che le difficoltà che abbiamo davanti non sono inferiori a quelle che abbiamo alle spalle." Ha dichiarato, candidato alla Camera con la listache "la principale motivazione dell'impegno suo e degli altri candidati deluna donna che ha scritto un pezzo di storia dell'Italia, è di rispondere al disagio provocato dal vedere le liste in cui primeggiano esponenti politici nazionali che neanche sanno dove sta Canosa.""Sono i motivi con cuiha spiegato perché mi hanno chiesto di essere presente, alla presentazione della lista che è in coalizione con il Partito Democratico nel collegio uninominale che, oltre a Canosa, comprende San Ferdinando di Puglia e Trinitapoli nella BAT, e i comuni foggiani di Apricena, Cagnano Varano, Carpino, Cerignola, Ischitella, Isole Tremiti, Lesina, Manfredonia, Mattinata, Monte Sant'Angelo, Peschici, Poggio Imperiale, Rignano Garganico, Rodi Garganico, San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis, San Nicandro Garganico, Stornara, Stornarella, Vico del Gargano, Vieste e Zapponeta." Ha aggiunto il candidatoIn questo collegio, sulla scheda elettorale, i cittadini chiamati al voto del 25 settembre troveranno, infatti, il mio nome scritto in alto in rappresentanza della coalizione "Italia democratica e progressista", e Silvestri e Tomaselli hanno rimarcato quanto questo li spinga a moltiplicare l'impegno, riconoscendo un profilo, il mio, che è chiara e diretta espressione della Puglia e del nord della Puglia. Di ogni comune pugliese conosco quello che abbiamo fatto in questi sette anni. E, - ha concluso- incontrando, in molti casi per la prima volta, donne e uomini di ogni età che vogliono più forte il loro territorio". Un impegno serio e coraggioso per affrontare la situazione difficilissima che vivono gli italiani, in particolare nel Mezzogiorno del Paese.si presenta alle elezioni del 25 settembre in seno all'alleanza di centrosinistra "Italia democratica e progressista" con Pd, Articolo 1, Sinistra Italiana e Verdi, Demos, Partito Socialista e Impegno Civico.