 Giuseppe Tomaselli, candidato al Senato con “Più Europa"

Alle elezioni del 25 settembre è stata presentata in Puglia la listain corsa i canosini l'ingegnere, candidato capolista al Senato per il collegio plurinominale Puglia e il dottorcandidato capolista alla Camera per il collegio plurinominale Puglia 01 – Barletta Foggia. "Una candidatura che nasce dalla voglia di sottoporre agli elettori una proposta di serietà per il Governo del Paese, così come dimostrato dalla presentazione del programma elettorale alla quale hanno partecipato Carlo Cottarelli, Benedetto Della Vedova, Riccardo Magi ed Emma Bonino. Dimostriamo così il coraggio di metterci in gioco in prima persona davanti alle sfide difficili che ci aspettano a cominciare dallo shock bollette che ci sembra un rischio ancora pericolosamente sottovalutato." Ha commentato il consigliere comunalementre, la dichiarazione dirimarca il lavoro che ha permesso la presentazione di questa proposta politica: "Giorni concitati e notti insonni ci hanno offerto la possibilità di coinvolgere amiche e amici autorevoli che ci hanno permesso di costruire anche in Puglia un'alternativa autenticamente europeista, ecologista, progressista per i diritti e le libertà delle persone. Grazie alla loro generosa disponibilità sento di poter essere all'altezza dell'impegno per il quale mi sottopongo al giudizio degli elettori."si presenta alle elezioni del 25 settembre in seno all'alleanza di centrosinistra "Italia democratica e progressista" con Pd, Articolo 1, Sinistra Italiana e Verdi, Demos, Partito Socialista e Impegno Civico.Puglia 01 – Foggia/BATFrancesca di Chio Luca Lacerenza Celeste CarusoPuglia 02 – Bari Ilaria Donatio Luca Lacerenza Silvia DepaloPuglia 03 – Brindisi/Taranto Cosimo Carriero Rita Di Sano Giordano Masini Ilaria DonatioPuglia 04 – Lecce Cosimo Carriero Ilaria Donatioè il capolista, seguono Maria Rosaria Nicoletta Larizza, Bruno Gambardella e Monica Bracco.