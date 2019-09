In scena la  “Storia di Persefone”

tornano nei musei e nei luoghi della cultura di tutta Italia, le, con il temaIl tema interpreta il claimindividuato in sede europea per gli European Heritage Days e rappresenta un'occasione per riflettere sul benessere che deriva dall'esperienza culturale e sui benefici che la fruizione del patrimonio culturale può determinare in termini di divertimento, condivisione, sperimentazione ed evasione. Nell'ambito delle attività programmate dal, con il supporto dell'impresa culturale Tango Renato Servizi per l'archeologia e il turismo e la collaborazione tecnica dellaspicca la messa in scena della. in calendario, alleLa storia difiglia di Demetra rapita da Ade, dio degli inferi, che risale ciclicamente ogni anno sulla terra, a riportare la bella stagione. La vicenda è narrata nell'Inno a Demetra attribuito a Omero (VII-VI sec. a.C.), che spiega il significato dei culti misterici dedicati alla dea e alla figlia a, nella regione greca dell'Attica. Sarà l'attore, direttore artistico della, ad introdurre la visita al Museo attraverso la narrazione dellaella durata di 30 minuti circa.Per l'evento l'ingresso è libero fino ad esaurimento dei posti disponibili. La visita al Museo è gratuita. Al termine della visita al Museo sarà possibile proseguire con ilda Tango Renato, presso i seguenti siti archeologici: Domus romana di Colle, Montescupolo, Mausoleo di Boemondo, Ipogeo Scocchera B. L'incontro per la passeggiata è fissato alle ore 10.00 presso il Museo Archeologico Nazionale, in via Kennedy n.18 a Canosa di Puglia(BT). Per partecipare al tour è obbligatorio l'acquisto del ticket contattando il numero di call centero la pagina Facebook Tango Renato o della Fondazione Archeologica Canosina Onlus, in continuo aggiornamento.