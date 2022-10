In Puglia la popolazione invecchia più rapidamente

DAL CONGRESSO SIGOT ATTENZIONE AI VACCINI E ALLA PREVENZIONE

L'APPROCCIO MULTIDIMENSIONALE E LE LINEE GUIDA DI SIGOT

. Questo uno dei moniti che arriva dalche si è svolto a. A fronte di un numero crescente di anziani che vivono di più, è molto verosimile che si debba assistere ad un aumento dell'incidenza e della prevalenza delle malattie cronico-degenerative, a forte impatto assistenziale, che si accompagna tendenzialmente ad un incremento della disabilità. Ilrelativo al biennio 2018-2019 riscontra. Eppure, il confronto con i dati del censimento 2011 evidenzia"La popolazione pugliese è una popolazione che invecchia rapidamente, anche più di altre regioni – sottolinea ilProfessore Ordinario di Medicina Interna e di Geriatria e Presidente del Congresso SIGOT – In Puglia c'è un'aspettativa di vita più elevata della media in italiana, ma vi è anche un tasso di fecondità inferiore alla media delle altre regioni. Questi due fenomeni condizionano le dinamiche verso l'invecchiamento.ma il numero di figli raramente supera le due unità, in netta contrapposizione rispetto agli anni a cavallo delle due guerre e quelli successivi al secondo dopoguerra, quando c'erano fino a 10 figli a famiglia. A ciò si aggiunge il fenomeno migratorio di molti giovani verso altre regioni o all'estero.rafforzando le risorse sul territorio, al fine di non sovraccaricare gli ospedali che invece dovrebbero concentrarsi sulle patologie acute. In Puglia come in altre regioni del Sud infatti per l'assistenza poteva contare su un fattore culturale che portava le famiglie a essere molto presenti, ma questa progressiva perdita delle classi d'età sotto i 50 anni sta modificando il quadro e aggrava il problema della solitudine, che può uccidere quanto altre malattie".Ilha rivolto la sua attenzione anche ai problemi contingenti relativi all'aumento dei contagi da COVID e ai primi casi di influenza, sottolineando la protezione offerta dai vaccini, soprattutto per la popolazione anziana, maggiormente esposta agli effetti più gravi delle infezioni. "Mai come adesso è necessario ragionare sull'approccio all'anziano in termini di prevenzione – sottolinea il, Presidente SIGOT – I dati Eurostat rilevano che a 65 anni l'anziano ha in media davanti dai 22 ai 25 anni di vita. Tuttavia, troppo spesso una parte consistente di questi anni è gravata da disabilità e malattie.Da una revisione di studi scientifici su oltre 113mila anziani si evince che le malattie infettive hanno un forte impatto negativo sulle funzioni cognitive e sull'autonomia personale degli ultrasessantacinquenni. Purtroppo però gli obiettivi di copertura vaccinale sono ben al di sotto di quanto auspicato dal Ministero della Salute: per l'influenza, l'obiettivo minimo del 75% della popolazione anziana non è mai stato raggiunto dal 1999 e, dopo un trend in crescita dal 2015 al 2020, nella stagione 2021/22 la copertura vaccinale anti-influenza negli anziani è diminuita del 7%. Considerando i dati osservati nell'emisfero australe, determinando il grado di salute e di comorbidità.che può modificarsi attraverso diversi fattori. Per questo il"Al Congresso SIGOT esporremo il progetto sulla valutazione multidimensionale realizzato in collaborazione con l'Istituto Superiore di Sanità e con la Medicina Generale: si tratta delle prime linee guida sulla valutazione multidimensionale della persona anziana – evidenzia il– L'iniziativa sarà presentata con una tavola rotonda a cui parteciperanno figure istituzionali, rappresentanti della Società Italiana di Medicina Generale e delle Cure Primarie, dell'Istituto Superiore di Sanità, del Consiglio Superiore di Sanità".