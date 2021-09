In Puglia il truck della Campagna Nazionale “Vista in salute”

Glaucoma, retinopatia diabetica e maculopatie riguardano oltre 3 milioni di Italiani. La prevenzione rende più efficace la risposta dei servizi sanitari e contribuisce alla sostenibilità della spesa sanitaria. Arriva in Puglia il tir hi-tech della Campagna Nazionale "Vista in Salute". La grande struttura ambulatoriale mobile offrirà controlli oculistici gratuiti agli over-40. Arriva indellapromossa dall'Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità-IAPB Italia Onlus che ha ricevuto ilAnche l'Assessore alla Salute della Regione Pugliasarà presente nella giornata dialla conferenza stampa di presentazione dell'iniziativa che rilancia lper la prevenzione delle malattie dell'occhio, soprattutto dopo lo stop imposto dalla pandemia da Covid-19.è un progetto itinerante promosso dall'Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità-IAPB Italia Onlus e prevede la permanenza nelle piazze delle tre città pugliesi, dalle 10 alle 18, di una– un tir hi-tech – dotata di più postazioni, presso la quale sarà possibilesu retina e nervo ottico, riservati aQueste le tappe nella Regione:. La campagna "Vista in salute" coinvolgerà