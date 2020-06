In Cammino con Maria

Le parrocchie del centro storico di, l'Associazione Pro Loco Canosa di Puglia, la Fondazione Archeologica Canosina e l'impresa culturale Tango Renato "Servizi per l'archeologia e il turismo" bandiscono la prima edizione delIl percorso è finalizzato alla rattraverso la riproposizione della tematica mariana del cammino tramite le arti visive. Il contest vede protagonistiche potranno liberare la loro fantasia nella realizzazione di elaborati inerenti le arti visive, che saranno votati in parte attraverso il web, in parte da una giuria formata da membri del mondo artistico e della comunicazione. La premiazione dell'elaborato vincente e il percorso archeologico si terranno ilcon modalità che saranno comunicate in seguito. Informazioni più dettagliate nel bando pubblicato sul portale www.canusium.it