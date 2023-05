Illuminata di viola la sede della Presidenza Regione Puglia

In occasione dellala Regione Puglia ha aderito all'iniziativa di illuminare le facciate dei palazzi di rappresentanza istituzionale con luce di colore viola, promossa dell'Associazione M.I.Cro. Italia ODV, che riunisce e rappresenta le persone affette da Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali. Questa sera la sede della Presidenza, Lungomare Nazario Sauro n.31-33 a Bari, è illuminata di viola. Lasi svolge ile unisce le persone in tutto il mondo nella loro lotta contro il morbo di Crohn e la colite ulcerosa, note come malattie infiammatorie croniche intestinali. Più di 10 milioni di persone in tutto il mondo vivono con la malattia di Crohn e la colite ulcerosa. Negli ultimi 10 anni, la diagnosi di nuovi casi e il numero di persone colpite da queste patologie sono aumentati di circa 20 volte. Le IBD colpiscono con la stessa frequenza i due sessi, con un esordio clinico che in genere si colloca fra i 15 e i 45 anni. La poca divulgazione di queste malattie fa sì che in molti casi la diagnosi della malattia sia difficile da raggiungere o che venga formulata troppo tardi, pregiudicando le possibilità di cura.Questa la frase scelta per rappresentare il World IBD Day 2023.