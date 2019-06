Il "White Friday" delle meraviglie

"Un' onda anomala" di gente ha affollato le strade dello shopping da via Kennedy a Piazza Ferrara, da via Imbriani a piazza Imbriani durante ildi, voluto fortemente dal comitato di commercianti di via Kennedy e parte di via Imbriani. Lo scorso venerdì, la bellissima madrinagiornalista di Telenorba, vestita di bianco, ha dato inizio all'evento insieme agli esercenti a suon di musica e lancio di coriandoli sotto un bellissimo arco di palloni bianchi e rossi "Giocolandia", simbolo della lotta contro la violenza sulle donne. Giochi e animazioni per bambini, degustazioni e pubblicità espositiva presso le attività delle eccellenze canosine (vini Manfred, Birra Miac , Olio Leone, Birra Grillaio, caffe' Chixo', Mare in terra Ristorante, La Prèule), ristorazione, food e cocktail presso bar, pizzerie e La bottega della pasta. Mangiafuoco, saltimbanchi, clown, trampolieri e giocolieri hanno animato la serata attraverso le varie postazioni musicali dislocate lungo il percorso designato . Le scuole di ballo di Vanessa Caporale - Primero el corazon e di Simona Metta - Asd Fit & dance e le majorettes dell'Istituto Comprensivo Marconi, Carella, Losito di Canosa di Puglia e la roboante Conturband hanno "svegliato" e animato, dopo la pennichella pomeridiana, una città che ha voglia di allegria, food, cultura, shopping, divertimento e musica. Puro momento teatrale con l'attricenel corso delaccompagnato da tanta animazione con mascotte e musica con i bravissimi Antonio Memeo, Paco Bucci, dj Federico, dj Cesare fit & dance, Urban Sound, Charlie fa surf, Clipper con le sue gonne luminose, Regina cartolibreria e Piccoli capricci con le loro mascotte.Gli organizzatori esprimono "Un grazie all'amministrazione comunale, alla polizia municipale, ai dirigenti e uffici comunali che hanno creduto nel progetto patrocinandolo gratuitamente, dando la possibilità a Saverio Luisi (Associazione cult. Team eventi 33), a Gerardo Liuzzi , al comitato commercianti via kennedy, di realizzare ancora una volta un evento vincente. Un abbraccio virtuale a tutti i commercianti di via kennedy e imbriani che sono stati la miccia e lo stimolo, anche per i colleghi che non ci hanno creduto e si sono ricreduti lasciando, alcuni, aperte le proprie attività". Gli stessi estendono i ringraziamenti :"Alle telecamere di Telenorba, a "La Gazzetta del Mezzogiorno" con il nostro mitico Paolo Pinnelli, aCanosalive, Ilovecanosa, alle hostess (Valeria e Roberta), allo staff del Premio Dea Ebe (Marilena Cappelletti, El Peluquero, Cesare e Michele, Antonella) , agli Operatori emergenza radio sempre attenti e fattivi, al tecnico geometra Nicola Pepe, alla Vegapol, alle Guardie eco zoofile di Canosa, al Vespa club, all'Asd Bike Canusium, all'Arges, Avis - Admo, Divine del sud, Ops, Oltre il Sipario, Love Fm col magnifico spot radiofonico, Garage brand di Cosimo Malcangio, il bellissimo video mapping dei Magazzini stranissimo, la Coop chiamacanosa, la Confartigianato, il Comitato Presepe vivente che con i propri figuranti ci hanno fatto rivivere il grande evento natalizio, la Scuderia Paradiso con le auto e bici d'epoca, il free style di Alfonso (Bar Metta e Landolfi), lo shotting e vetrina dedicata ai vasi Canosini con la bellissima modella Marina Cela finalista Miss Italia (boutique Desiderio), la sfilata di moda per adulti boutique Tibidabo (con le modelle Laura Procacci finalista Miss Italia, Laura Lupu, Nunzia Di Bisceglie, Maria Olimpia Casamassima, Erika Tomaselli) e la sfilata dei piccoli amici della boutique Diro' , Bar Di Muro e Pasticceria Pellegrino con zucchero filato e animazione, Karede'e pop corn, le vetrine con le riproduzioni dei vasi antichi (ottica Pansini), litografie della città in vetrina (Ray Profumeria e pelletteria), animazione Wind dell'amico Gianluca Margiotta con Mirus, giocoleria e palloncini con la Vodafone di Enzo Dinunno, l'eleganza di Casa 28, La Terrazza ristopizza, il Comitato insieme per Loconia (vini Del vento, taralli Tesori di Canusium, prodotti della sagra), l'Associazione Fotografica Canosina e tanti altri volontari che hanno reso possibile un percorso itinerante da passeggiata in festa con piccole aiuole colorate e profumate di Donato Mele l'Orchidea e Antica Fioreria di M. Luisi".Gli organizzatori concludono i ringraziamenti : "a tutti coloro che in modo diverso hanno contribuito alla buona riuscita della manifestazione partendo dai commercianti di via kennedy e Imbriani, Dino Calzature, Lops Camiceria, Ottica Curci, Abatino Lumberjack, Angela Metta argenteria e regali, Oro design, Francesca T, Maba & Miba agenzia viaggi, Sergio ferramenta, Bet Italy, Linea Oro, La Maisonette, Antropos e Nouveau; e poi ancora, PPrent & service, ditta Glo, Tecnoauto, Aquarius piscina, Ad Service, Unipol Sai di G. Tedeschi, Tabacchi Fasanelli, Adolfo Amato Consulenza infortunistica Stradale, Igam, la Fondazione Archeologica Canosina, Museo dei Vescovi e a tutti i cittadini intervenuti. Non è stato facile mettere insieme 100 figure diverse, pensare e realizzare tutto questo, ma insieme si fa la differenza allargando le vedute e pensando alla Puglia turistica. Tanti amici, artisti anche di fuori che ci hanno portato attenzione nelle città limitrofe e tante associazioni che hanno colorato e reso piacevole il passeggio". Portano inoltre a conoscenza dell'ultima chicca, l'estrazione "Kipoint"e comitato via Kennedy\Imbriani che porterà omaggi ad alcuni fortunati che hanno acquistato presso i punti vendita convenzionati nelle 4 ore (20/24) del White Friday a Canosa e hanno comunicato presso l'info point il possesso dello scontrino, ritirando un coupon.è pronta al salto di qualità e a recepire e conseguire il titolocon i suoi Palazzi e musei , dal Museo Archeologico Nazionale (Palazzo Sinesi) al Museo dei Vescovi con il suo staff, ai siti e parchi archeologici, alle degustazioni di prodotti tipici enogastronomici, allo shopping cittadino e tanto divertimento. "Ci auguriamo" che l'estate possa arrivare e splendere sulla nostra città con altri eventi e tanto relax.