Il “Saper fare” pugliese in mostra con ARTIFEX

L'assessore Delli Noci: “Un’occasione per far emergere e valorizzare le imprese dell'artigianato artistico e di tradizione pugliese”

Al via oggi presso ill'anteprima della mostrapromossa dain collaborazione cone dedicata all'esposizione di manufatti dell'artigianato artistico e di tradizione pugliese. L'inaugurazione è stata riservata in anteprima ai componenti del Consiglio Generale dei Pugliesi nel Mondo, accolti dall'Assessore allo Sviluppo Economico Alessandro Delli Noci e dal Presidente della Camera di Commercio di Bari Alessandro Ambrosi, la cui assemblea plenaria si. L'esposizione sarà aperta al pubblico fino al 22 febbraio 2023."Questa mostra, frutto del bando Artifex – ha dichiarato lìassessore allo Sviluppo economico,– ha l'obiettivo di valorizzare e promuovere le lavorazioni dell'artigianato artistico e di tradizione di alta qualità, i prodotti e le aziende che sono patrimonio del territorio pugliese, del suo passato e del suo presente. Le aziende selezionate potranno incontrare dei buyer tedeschi, a riprova dell'inteso lavoro di internazionalizzazione delle imprese artigiane nel mondo che la Regione Puglia sta portando avanti con convinzione. Un'occasione unica questa, con la quale oggi accogliamo il Consiglio Generale dei Pugliesi nel mondo i quali, voglio ricordarlo, sono i primi grandi ambasciatori dei prodotti, delle tradizioni e delle eccellenze della Puglia in giro per il mondo".Il Bando, riservato alle aziende produttrici di manufatti, accessori e oggettistica, di complementi d'arredo e home living, comunque rientranti nell'ambito delle lavorazioni artistiche e di tradizione, è stato aperto dal 10 al 24 novembre 2022. La Commissione di valutazione composta da esponenti di Confartigianato Puglia, CNA Puglia e del Distretto Puglia Creativa, ha esaminato 104 candidature, delle quali 97 sono risultate ammissibili. Di queste, 20 aziende selezionate avranno la possibilità di incontrare dei buyer tedeschi nel mese di febbraio. Il Bando ha riscosso un successo trasversale in tutte le province di Puglia, con una maggiore presenza di Bari e provincia, ma con apprezzabili performance di tutti i territori. Sul piano dei comparti che hanno risposto al Bando, quelli maggiormente rappresentati sono i settori della ceramica, dei metalli, dei preziosi e delle luminarie.