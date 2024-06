Il 2 giugno, si celebra la Festa della Repubblica

Si terranno domenica 2 giugno, in occasione della, le celebrazioni per ilIn mattinata, alle, ilparteciperà adunitamente alle massime autorità del territorio, alla cerimonia presso il Monumento ai Caduti, con il solenne alzabandiera e la deposizione della Corona in onore dei Caduti di tutte le guerre., le celebrazioni si terranno in mattinata a partire dallecon il corteo, che si formerà alle ore 10,00 presso il Palazzo di Città, in Piazza Martiri XXIII Maggio. Il corteo composto dalle alte cariche civili e militari, i rappresentanti delle associazioni d'arma e combattentistiche, attraverserà Piazza Della Repubblica, Corso San Sabino, Piazza Vittorio Veneto e giungerà alla Villa Comunale "Aldo Moro" ove si terrà il rito solenne dell'Alzabandiera e l'esecuzione del Canto degli Italiani a cura della Banda Filarmonica "Giuseppe Verdi" di Canosa di Puglia. Seguirà la deposizione della corona d'alloro al Monumento ai Caduti in memoria di tutti i militari e i civili che hanno servito e servono lo Stato con impegno ed abnegazione.In serata, in corso Vittorio Emanuele II, la cittadinanza potrà assistere alla fase cerimoniale del picchetto d'onore interforze (Arma dei Carabinieri, Esercito Italiano, Guardia di Finanza e Marina Militare) con la rassegna delle truppe da parte del Prefetto, alla presenza delle autorità istituzionali locali, dei gonfaloni dei Comuni, dei labari delle Associazioni combattentistiche e d'Arma e di una rappresentanza della locale Associazione dei Bersaglieri. Per l'occasione stazioneranno in corso Vittorio Emanuele II i mezzi delle Forze di Polizia, Forze Armate, Capitaneria di Porto, Vigili del Fuoco, Polizia Locale, Polizia Provinciale, Croce Rossa Militare e Protezione Civile regionale, che permarranno fino alle ore 21.00 favorendo l'interazione con adulti e bambini.Allele autorità istituzionali parteciperanno, invece, aall'interno delalla tradizionale cerimonia diconcesse dal Presidente della Repubblica a venti cittadini del territorio, che sarà introdotta dall'esecuzione dell'Inno Nazionale dell'Orchestra di fiati degli studenti del Liceo Musicale "Casardi" di Barletta, cui seguirà la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica da parte del Prefetto ed una lettura di un estratto del "Discorso sulla Costituzione" di Piero Calamandrei a cura dei ragazzi della Cooperativa Sociale Work Aut Lavoro e Autismo di Barletta.