Una significativa partecipazione popolare alla Festa della Repubblica  

Da Roma a Canosa di Puglia si sono svolte le celebrazioni per la Festa della Repubblica, istituita il 2 giugno 1946, data del referendum istituzionale in cui gli italiani vennero chiamati alle urne per decidere il futuro dell'Italia: se restare una Monarchia o diventare Repubblica. Gli aventi diritto al voto erano 28 milioni (28.005.449), i votanti furono quasi 25 milioni (24.946.878), pari all'89,08%. I voti validi 23.437.143, di questi 12.718.641 (pari al 54,27%) si espressero a favore della Repubblica, 10.718.502 (pari al 45,73%) a favore della Monarchia. Il voto popolare, il primo a suffragio universale in Italia, al quale parteciparono le donne per la prima volta, condusse così alla nascita della Repubblica italiana e segnò la fine della monarchia, che aveva governato l'Italia per 85 anni.Per il 79° anniversario della Repubblica Italiana ilha inviato al Ministro della Difesa, Guido Crosetto, il seguente messaggio: «A margine della tradizionale rassegna militare, che ha accompagnato la celebrazione del settantanovesimo anniversario della nascita della Repubblica, desidero esprimerLe il mio apprezzamento per l'immagine offerta dai reparti impegnati nella manifestazione. La cornice di via dei Fori Imperiali ha sottolineato l'importante anniversario con una significativa partecipazione popolare che ha espresso altresì un tributo di caloroso affetto alle Forze Armate, tangibile segno di gratitudine per l'impegno profuso quotidianamente a servizio della Repubblica, in Patria e all'estero a favore dell'intera comunità internazionale. Un impegno del quale avvertiamo più che mai l'importanza per concorrere al perseguimento delle condizioni di sicurezza collettiva e sviluppo dei diritti umani, necessarie a garantire una vita dignitosa e una pacifica convivenza tra i popoli. La invito, signor Ministro, a far giungere il mio apprezzamento a tutte le donne e gli uomini della Difesa che, con dedizione e professionalità, hanno contribuito al successo dell'odierna celebrazione».si sono svolte in notturna le celebrazioni dellache ha visto il corteo formarsi nei pressi del Palazzo di Città, alla presenza tra gli altri, del sindacodel presidente del consiglioe dell'europarlamentareIl corteo composto dalle alte cariche civili e militari, dai rappresentanti delle associazioni d'arma e combattentistiche, protezione civile e cittadini, accompagnato dalla banda musicale "G. Verdi" di Canosa ha attraversato Piazza Della Repubblica, Corso San Sabino, Piazza Vittorio Veneto, giungendo alla Villa Comunale "Aldo Moro". In loco, si è tenuta la deposizione della corona d'alloro al Monumento ai Caduti e la benedizione diin memoria di tutti i militari e i civili che hanno servito con impegno ed abnegazione, sino all'estremo sacrificio della vita.