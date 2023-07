Idee in comune aderisce al Pd, il partito continua a rafforzarsi

"L'adesione della lista civica "Idee in comune" al Partito Democratico e la conseguente nascita del gruppo consiliare dem a Spinazzola segna un ulteriore passo in avanti nel processo di rafforzamento del Pd in tutta la provincia Bat". Così il presidente del gruppo Pd in consiglio regionale Filippo Caracciolo."Accogliamo con entusiasmo – afferma Caracciolo – l'adesione al nostro partito di una forza propulsiva ed attenta a temi importanti per la vita cittadina come l'ospedale di prossimità o il completamento della Sp3 Minervino Murge-Spinazzola che avverrà grazie a fondi stanziati dalla Regione Puglia"."Seppur in carica da poco tempo, il neo eletto segretario provinciale Lorenzo Marchio Rossi sta rilanciando in maniera concreta il Partito Democratico su tutto il territorio della Bat. Il successo elettorale di Margherita di Savoia, quello di Bisceglie con l'elezione di Vittorio Fata alla presidenza del consiglio comunale, il rafforzamento dei gruppi consiliari di Barletta ed Andria oltre all'ingresso di forze nuove come Idee in comune rappresentano – conclude Caracciolo – la prova tangibile del buon lavoro svolto e allo stesso tempo lo stimolo per continuare ad avvicinarsi in maniera fattiva alle istanze dei cittadini".