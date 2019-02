I successi musicali degli anni 60'-70'

Cresce l'attesa per l'esibizione musicale dedicata ai successi musicali degli anni sessanta e settanta con gliin programma allediIl concerto rientra nell'ambito degli incontri culturali organizzati dall'che avrà luogo presso l'Auditorium dell'Oasi "Arcivescovo Francesco Minerva", in via Muzio Scevola nr.20. Gli anni 60'-70' sono il periodo d'oro della musica italiana, con canzoni che sono diventate famose in tutto il mondo invertendo il trend che vede il bel Paese importare e diffondere i successi provenienti dall'estero. I primi anni '60 furono dominati dalla corrente canora degli, nata sulla spinta del rock'n'roll americano. I maggiori esponenti deglifurono cantanti all'epoca molto giovani tra cui: Little Tony, Adriano Celentano, Giorgio Gaber, Tony Dallara, Gianni Morandi e, fra le interpreti femminili, Mina, Betty Curtis, Jenny Luna e Rita Pavone. Agli urlatori si contrapposero i, i quali si sentivano scalzati del loro ruolo di interpreti principali della musica all'italiana che avevano avuto fino all'avvento del nuovo fenomeno. In questi anni si inserirono anche i cantautori che iniziarono a consolidare la loro posizione nel contesto della musica italiana, tra i quali Luigi Tenco, Gino Paoli, Sergio Endrigo, Giorgio Gaber, Enzo Jannacci, Fabrizio De Andrè e Bruno Lauzi. Questa prima generazione risente molto dell'influenza della canzone popolare italiana. Successivamente, a questo gruppo si affiancarono altri cantautori come Francesco Guccini e Lucio Dalla, solo per citare alcuni, le cui canzoni si ispiravano allo stile della"Hanno lasciato il segno con canzoni belle e orecchiabili, divenute evergreen. intramontabili, sempre belle da riascoltare" come sostengono gliche hanno messo su un repertorio ricco di successi per la serata diattingendo dai loro artisti preferiti. Un appuntamento musicale, interamente dal vivo con glisotto la direzione dida non perdere come sostiene il presidente dell'U.T.E.nel rinnovare l'invito a partecipare al prossimo incontro mentre ricorda che è ancora aperto ilper una Tesi di laurea, teso a valorizzare l'immagine storica e culturale di Canosa attraverso una scrupolosa ricerca di documentazione sviluppata da studi su Archivi di Stato e reperti archeologici del territorio.