I reperti archeologici di Canosa esposti a Santiago del Cile

I reperti archeologici di Canosa Di Puglia sono esposti anel. E' quanto annunciato con un video sui social da parte del sindaco di Canosa di Pugliae dell'assessore alla cultura, al turismo e all'archeologiaspiegando che la mostra intitolataè stata inaugurata il 5 luglio scorso presso l'alla presenza del Presidente della RepubblicaLa mostra, rientra nel programma di collaborazione tra il Ministero degli Affari Esteri e il Ministero della Cultura, ambitoche, attraverso la rete deglimira a promuovere il patrimonio artistico italiano custodito nei depositi museali. La mostra, curata dal Direttore generale Musei del MICe dal Direttore regionale Musei Pugliasarà visitabile all'Istituto di Cultura di Santiago del Cile fino al 1° ottobre 2023."La mostra illustra i tratti peculiari della cultura dei Dauni, attraverso i materiali archeologici provenienti da uno dei centri principali della regione, l'area dell'odierna Canosa di Puglia. Qui tra IV e II secolo a.C., le tombe a camera familiari dei cosiddetti principes, personaggi al vertice delle élites locali, mostrano ricchissimi corredi funerari che rendono manifesta alla comunità il loro status economico e culturale." Ha dichiarato il curatore,nel corso della presentazione della mostra che espone materiali selezionati provenienti in gran parte dai depositi dei Musei archeologici delle più importanti città della Puglia, oltre che dalla stessa Canosa. Alcuni dei reperti esposti sono stati recuperati dalin operazioni di contrasto al commercio clandestino di reperti archeologici. ""Il Racconto della Bellezza è un grande racconto di promozione del Paese, un altro tassello dell'azione di diplomazia della crescita, in un comparto, quello dell'economia culturale che muove quasi 90 miliardi di Pil", Ha commentato così il Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Esterimargine dell'inaugurazione della mostra che sarà visitabile all'fino al 1° ottobre 2023, per essere poi trasferita a Buenos Aires (ottobre 2023 – gennaio 2024), San Paolo del Brasile (febbraio – maggio 2024) e Città del Messico (maggio – agosto 2024).Riproduzione@riservataLa mostra è gratuita, ecco gli orari per visitareLa muestra es gratuita, los horarios y dirección para asistir son los siguientes:– Museo Nacional de Bellas ArtesMartes a domingo 10:00 a 18:30José Miguel de la Barra 650, metro Bellas Artes, Santiago– Instituto Italiano de CulturaLunes y miércoles 9:00 a 17:00Martes y jueves 9:00 a 21:00Viernes y sábado 9:00 a 13:00Triana 843, Providencia