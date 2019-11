I nuovi servizi della farmacia di comunità

"Il grande e intenso lavoro diLa Regione Puglia è infatti tra le prime nove regioni italiane, coinvolte nella sperimentazione per l'individuazione dei nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale (Piemonte, Lazio e Puglia nell'anno 2018, Lombardia, Emilia Romagna e Sicilia nel 2019, e Veneto, Umbria e Campania nel 2020), a ricevere il finanziamento dal Fondo Sanitario nazionale. Alla Regione Puglia Il finanziamento è di oltre 3 milioni di euro. Noi abbiamo sempre considerato le farmacie a pieno titolo come presidi sociosanitari polivalenti delle rete territoriale di assistenza, a garanzia della fruibilità dei livelli essenziali di assistenza anche alle luce della loro capillare diffusione". Così il Presidente della Regione Pugliaha commentato la delibera approvata in Giunta per l'avvio formale del percorso finalizzato a garantire l'accesso ai fondi statali e contemporaneamente a porre le basi per la definizione delLe linee di indirizzo nazionali individuano tre macro-aree di riferimento per l'espletamento dei nuovi servizi suddivisi in: servizi cognitivi, servizi di front-office e analisi di prima istanza e telemedicina. "La delibera approvata – ha continuato- consentirà, anche grazie al supporto qualificato degli Ordini provinciali dei farmacisti, di, in modo tale da qualificare sempre di più l'offerta di nuovi servizi sociosanitari ed essere maggiormente vicini alle esigenze di tutti gli assistiti".Ricordiamo che proprio sulla base del lavoro già fattoSulla base dei lavori avviati dalla Commissione Regionale per la Farmacia dei Servizi (di cui fanno parte oltre ai referenti del Dipartimento per la Salute regionale e dell'A.Re.S.S. Puglia anche referenti delle Associazioni di categoria delle Farmacie pubbliche e private convenzionate ed i rappresentanti degli Ordini professionali dei Farmacisti), si è convenuto di sperimentare i servizi indicati nelle linee guida, eventualmente avviando singoli progetti pilota in ambito provinciale anche sulla base di valutazioni di tipo epidemiologico con particolare riferimento ai servizi cognitivi di riconciliazione della terapia farmacologica e di monitoraggio dell'aderenza. Tal fine di assicurare la massima diffusione di tale strumento finalizzato a migliorare la presa in carico degli assistiti e l'interoperabilità tra i diversi professionisti della salute. Inoltre per quanto riguarda i servizi di telemedicina si è convenuto di individuare nel cronoprogramma delle attività specifici settori di sperimentazione anche sulla base delle infrastrutture tecnologiche già disponibili in Regione Puglia, come nel caso della telecardiologia.