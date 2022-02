i cittadini i veri fautori del destino della propria città 

Ilè un gruppo di cittadini che hanno voluto dare il proprio contributo alla crescita della nostra città Canosa di Puglia. Si sta concludendo il primo mandato elettorale e abbiamo abbondantemente dimostrato come dei semplici cittadini possano amministrare la città in maniera onesta e trasparente. Alla vigilia delle prossime elezioni amministrative siamo sempre più convinti che siano. Per queste ragioni il MOVIMENTO 5 STELLE si rivolge a tutte quelle persone che vogliono concretamente vivere da protagonisti la vita amministrativa della propria città.Molti importanti progetti voluti e programmati sono in fase di realizzazione. Il nuovo Museo nazionale, la zona artigianale in zona Costantinopoli, la riqualificazione del Rione Capannoni, la nuova Villa Comunale, solo per citarne alcuni. Progetti realizzati grazie ad una Amministrazione di cittadini guidati dalOccorre dunque andare avanti, completare i progetti in itinere e realizzarne altri necessari per la nostra città, ma per fare questo c'è bisogno di ulteriori risorse umane con competenze specifiche. Adesso è il momento di mettersi in gioco, associazioni, movimenti politici, semplici cittadini possono dare il proprio contributo diventando amministratori della propria città. Noi lo abbiamo fatto, contro tutto e tutti cinque anni fa. Si può fare, lo abbiamo già fatto.