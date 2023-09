Canosa : Raccolta firme per il salario minimo

Il M5S invita i cittadini a partecipare alla petizione.

indalledici sarà il primo dei banchetti presso i quali potranno essere raccolte le firme per la proposta di legge sula cura delSi tratta di una proposta di legge di civiltà giuridica; la promozione del salario minimo riguarda un'ampia fascia di categorie sociali particolarmente provate dalla grave crisi economica. Tra i capisaldi della proposta quello di riconoscere al lavoratore di ogni settore economico un trattamento economico complessivo (che include anche il) non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale in vigore nel settore in cui opera l'azienda.Ilesiste già in 22 Paesi europei su 27, dove ha contribuito a far aumentare gli stipendi di chi veniva pagato di meno. La Costituzione Italiana, all'art. 36, recita: "Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa".