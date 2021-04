Giulia Liuni vince al concorso “DantiAMO tutto l’anno"

Prestigiosa affermazione per la studentessa canosina, della III A deldiretto dal professor, al concorsoche l'ha vista salire sul gradino più alto del podio. E' stato ila promuovere il Concorsonell'ambito delle celebrazioni deled in concomitanza con la staffetta di lettura che ha impegnato tutte le classi del Liceo nella lettura di 33 canti della Divina Commedia per trentatré settimane. Il Concorso, che ha registrato una larga e fattiva partecipazione di istituti scolastici e studenti, si è prefisso, tra l'altro, die di far apprezzare l'immortalità della poesia dantesca ed i suoi particolari legami con la Scienza e l'Astronomia. In onore della memoria del Sommo Poeta a 700 anni dalla morte, si è svolta la cerimonia on line di proclamazione dei vincitori attraverso la diretta streaming di sabato scorso sui canali social, con gli interventi delle autorità cittadine, dei dirigenti scolastici unitamente agli studenti pugliesi che hanno partecipato al concorso."Per la trattazione pienamente rispondente al dettato del concorso che con originalità e cura stilistica riesce a emozionare il lettore proiettando i riflessi del pensiero di Dante in un eterno presente" è la motivazione giustificatrice del primo posto dinella sezionementre per lolo studente, nella veste di Galileo Galilei,insieme a tutta la classe IV A del liceo "E.Fermi" di Canosa. con il videoattraverso un' intervista impossibile ai sostenitori del pensiero dantesco. Terzo posto anche perin rappresentanza dell'intera classe III B delle Scienze Umane di Minervino Murge conquistato nella sezione "Poster brochure lapbook"."Tali risultati, - ha dichiarato in più occasioni sui social la professoressadocente di Lettere del Liceo "E.Fermi" di Canosa – sono la risposta concreta ad un lavoro minuzioso iniziato con le due classi III e IV A, riguardanti lo studio del Sommo Poeta Dante e delle sue opere , in particolare la DIVINA COMMEDIA. Sono stati analizzati numerosi temi danteschi che vanno dalla musica all'astronomia alla fisica, alla matematica e alla filosofia. E' nato un percorso di scrittura creativa che ha interessato le due classi e che si è poi tradotto in una entusiastica partecipazione al concorso. Sono stati inviati al concorso 43 elaborati scritti, un elaborato grafic nouvel e un video. Questa partecipazione numerosa è stata sottolineata anche dalla dirigente del liceo Valdemaro Vecchi di Trani, Angela Tannoia durante le comunicazioni ufficiali". Negli ultimi anni ilha raggiunto risultati eccezionali partecipando a concorsi culturali a livello regionale e nazionale, consolidando il percorso di formazione e miglioramento degli studenti in perfetta sinergia con tutte le componenti del mondo scolastico, nonostante le difficoltà legate all'emergenza sanitaria della pandemia di Covid-19,