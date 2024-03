Fra la gente e per la gente

L'autore britannico Tolkien affermava che "Le radici profonde non gelano" ed è con questo comune leitmotiv che nel pomeriggio di ieri, presso la Sala Ricevimenti "Lo Smeraldo" si è tenuta l'assemblea cittadina diche a distanza di più di un anno e mezzo dall'inizio dell'avventura di governo nell', ha fortemente voluto confrontarsi con iscritti e simpatizzanti per fare il punto della situazione sia relativamente all'attività politica svolta che a quella in itinere e di prossima concretizzazione. Centro di gravità dei vari interventima soprattutto la volontà di creare un futuro per le nuove generazioni, affinchè lasciare il proprio paese d'origine non sia un obbligo a causa delle scarse possibilità lavorative ma bensì una scelta, mettendo così ognuno nelle condizioni di potersi costruire un futuro degno di questo nome.e con una struttura partitica solida alle proprie spalle, ha individuato nella figura delilsuccedendo a Stanislao Sciannamea che conclude un'esperienza che lo ha visto contribuire con impegno e sacrificio agli obiettivi che il partito si è posto in questi anni anche stando all'opposizione. Intervenuto durante la convention, ilnon ha mancato di rimarcare il lavoro silenzioso che il suo esecutivo sta portando avanti nel solo ed esclusivo interesse della cittadinanza con tanto impegno ma anche quell'entusiasmo che ha contraddistinto la sua discesa in campo, lasciando da parte sterili polemiche.A fare una rapida panoramica dell'attività amministrativa svolta è stato invece ilche ha illustrato la situazione trovata a Palazzo di Città una volta insediatosi. Fra i punti toccati, la struttura comunale deficitaria a cui, una volta analizzata, si è posto rimedio con assunzione di dirigenti, fra cui quello di Comandante della Polizia Locale assente da 10 anni, e di istruttori direttivi amministrativi che hanno reso la macchina efficiente, virtuosa ed in grado di poter reperire finanziamenti. Non da meno il capitolo rifiuti con la nuova gara d'appalto per la gestione dei rifiuti che sarà caratterizzata da numerose novità che verranno prossimamente rese note o il tema sicurezza con diverse interlocuzioni con le Forze dell'Ordine che hanno portato ad un rafforzamento dei controlli.Sono inoltre intervenuti, illustrando ciascuno i traguardi raggiunti durante questi primi quasi due anni di amministrazione, l'Assessore alla Cultural'Assessore alle Politiche Socialied i consiglieri comunalia cui si aggiungono i ragazzi di "Reazione" che continuano ad affiancare l'esecutivo nell'attività di governo.A chiudere la convention è stato invece il coordinatore provinciale nonché consigliere regionale di Fratelli d'Italiache ha spaziato in lungo e in largo fra politica locale, regionale e nazionale, sottolineando come per il partito si stia per aprire una nuova fase. Solidarietà è stata espressa alle Forze dell'Ordine in virtù dei recenti fatti di cronaca per poi concentrarsi sulla figura della leader Giorgia Meloni con cui si è giunti ai massimi livelli storici di occupazione. Fra i vari passaggi, degno di nota quello relativo allama anche il riconoscimento di Zona ZES per tutte le regioni del Sud fortemente voluto dal Ministro per gli Affari Europei e PNRR Raffaele Fitto. «E' operativa dal 1 marzo - ha affermato- e porterà benefici importanti anche all'economia locale vedi capannoni in Zona D2. Grazie al prezioso ed incessante impegno del Ministro Fitto, l'Italia è tornata a guadagnarsi un ruolo di rilievo nello scenario europeo e ad assicurarsi le risorse del PNRR grazie ad una stretta e fruttuosa collaborazione con la Commissione Europea nel raggiungimento di obiettivi complessi in diversi settori. Non a caso, l'Italia è stato il primo paese europeo sia ad avere il via libera dalla Commissione UE per la quarta rata, sia a richiederne la quinta qualche giorno fa. L'Amministrazione Comunale - ha chiosato